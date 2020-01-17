Şok aktüel 18 Ocak 2020 | Şok 18 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 18 Ocak kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 18 Ocak 2020 ürünleri neler? Şok aktüel 18 Ocak 2020 ve Şok 18 Ocak aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 18 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Katalogda Xbox One S All Dgtal oyun konsolundan ankastre 3’lü cam setine, çeşitli mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünlerde indirim fırsatı yer alıyor

Şok aktüel 18 Ocak 2020

ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Ocak 2020 tarihinden itibaren ŞOK market raflarında indirimli olarak satışa sunulacak aktüel ürünlerin başında; Xbox One S All Digital, Philips Kablosuz Mouse, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Asonic Bluetooth Hoparlör, Sinbo Tost

Makinesi, Renkli Çelik Çay Makinesi, Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li, Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık, Cem Balık Tavası, Paşabahçe Linka Çay Seti, Paşabahçe Ölçü Kabı, Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama, Kurulama Bezi 3'lü, SuperFresh Kayseri Mantısı, Sleepy Jumbo 3'lü Paket Bebek Bezi Çeşitleri yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

Xbox One S All Digital 1.399 TL

Philips Kablosuz Mouse 39,95 TL

Asonic Bluetooth Hoparlör 29,95 TL

10 Gözlü Kitaplık 99,90 TL

GoKidy Lisanslı Oyun Çadırı 45 TL

GoKidy Kaydırak 79,90 TL

GoKidy Hamburger Seti 19,95 TL

Rakamlı Yer Karosu 29,95 TL

Maket Araçlar 12,95 TL

Alfa Strike Stinger 24,95 TL

Who Is It Kutu Oyunu 19,95 TL

Lisanslı XL Puzzle 15,95 TL

GoKidy Oyuncak Mutfak Seti 14,95 TL

Elbiseli Et Bebek 9,99 TL

Peluş Oyuncak Hayvanlar 19,95 TL

Lisanslı Çocuk Ev Botu 19,95 TL

DoReMi Çocuk Desenli Çorap 4,99 TL

Arko Nem Değerli Yağlar Krem 150 ml 6 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

SuperFresh Pizza King 780 gr 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü 14 TL (20-21 Ocak'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Şok 18 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Sinbo Tost Makinesi 139 TL

Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL

Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 19,95 TL

Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti 99 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 89,90 TL

Cem Balık Tavası 49,95 TL

Çelik Nihale 9,99 TL

Yuvarlak Tepsi 9,95 TL

Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL

Paşabahçe Linka Çay Seti 27,95 TL

Paşabahçe Dilimli Kek Kalıbı 19,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Kase 24,95 TL

Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL

Kek Fanusu 9,99 TL

Pasta Börek Kabı 14,95 TL

Renkli Çırpıcı / Mikser Kabı / Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 7,99 TL

Titiz Pratik Süzgeç 9,99 TL

Titiz Deterjan Haznel Bulaşık Fırçası 4,99 TL

Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,50 TL

Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama 20 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL

Uno Denge Tam Buğdaylı Çiya Tohumlu 350 gr 6,45 TL

Bisto Lavaş 840 gr 4,95 TL

Tat Köy Domates Salçası 1700 gr 28,95 TL

Tat Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 14,50 TL

Cem Kalamata Usulü Kırma Zeytin 1 Kg 17,95 TL

Cem Kırma Yeşil Zeytin 1 Kg 17,95 TL

İçim Laktozsuz Yoğurt 750 gr 6,75 TL

İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 7,95 TL