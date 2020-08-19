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ŞOK Aktüel 19-25 Ağustos | Aşurelik çelik tencere fırsatı

ŞOK Aktüel tarafından bu haftanın ekonomik fırsat ürünleri kataloğu yayınlandı. 19-25 Ağustos tarihleri arasında ŞOK Aktüel'e gelecek uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri sizin için derledik. İşte Şok Aktüel'in 19-25 Ağustos tarihli ürün kataloğu...

ŞOK Aktüel 19-25 Ağustos | Aşurelik çelik tencere fırsatı

19-25 Ağustos Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 19-25 Ağustos 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 19-25 Ağustos  2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

 

ŞOK AKTÜEL 19-25 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin  81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla  müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında  24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.

Berna Akkaya
Editör


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