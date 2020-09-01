ŞOK Aktüel 19-25 Ağustos |OMO 7,5 kg çamaşır deterjanı 45,90'a ŞOK'ta!

2 - 8 EYLÜL Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 2 - 8 EYLÜL 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 2 - 8 EYLÜL 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalogda çamaşır deterjanından çaya, gıdadan kavanoza kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 2 - 8 EYLÜL ÜRÜNLER KATALOĞU

Activia Shot Ahududu-Hibiskus 80ml 1,75 TL

Milka Bonibon 3’lü 4,95 TL

Milka Milkinis 43,75 gr 2,75 TL

Snickers 80 gr 2,75 TL

Torku Tam Ruşeymli Kurabiye 3’lü 270 gr 4,95 TL

Carte d’Or Classic 925 ml 15 TL

Carte d’Or Selection 850 ml 16 TL

Carte d’Or Chocolatier 750 ml 16 TL

Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml 12,50 TL

SuperFresh Zeytinyağlı Ton Balığı 3×80 gr 14,90 TL

Ülker Çokokrem 950 gr 21,95 TL

Cocopops Çokotop 360 gr 8,95 TL

Doğuş Early Grey Demlik Poşet Siyah Çay 120’li 24,95 TL

Doğuş Black Label Demlik Poşet Siyah Çay 120’li 24,95 TL

Coca-Cola Lime 1 Litre 4,75 TL

Coca-Cola Energy 250 ml 4,95 TL (İkincisi %50 indirimli olarak 2,47 TL)

Pantene Şampuan Çeşitleri 500 ml 14,90 TL

Pantene Onarıcı Bakım Saç Kremi 470 ml 14,90 TL’

Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml 21,90 TL

Molped Super Night Gece 18’li 9,95 TL

Palmolive Duş Jeli 500 ml 10,95 TL

Pril Bulaşık Sıvısı 1350 ml + Parex Comfort Sünger 12,95 TL

Finish Hepsi Bir Arada Tablet 80’li 45,90 TL

Omo Çamaşır Deterjanı 7,5 Kg 45,90 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

SuperFresh Pizza King 780 gr 12 TL

Perwoll Siyah / Renkli 1 Litre + Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml 19 TL

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.