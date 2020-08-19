Şok Aktüel 19 Ağustos - 30 Eylül | Okul için ihtiyacınız olan her şey

ŞOK Aktüel tarafından yayınlanan ve çocuğunuzun okula giderken ihtiyaç duyacağı her şey 19 Ağustos - 30 Eylül tarihli ürün kataloğunda. Boy boy çantalar, renkli kalemler, mataralar, boyalar, dosyalar... Okulluları sevindirecek ürünler ve büyükleri sevindirecek fiyatlar için ŞOK Aktüel ürün kataloğu haberimizde...

ŞOK AKTÜEL 19 AĞUSTOS - 30 EYLÜL ÜRÜNLER KATALOĞU

2 yıl garantili Çalışma Sandalyesi 199 TL

Beyaz Parlak suntalam Kitaplık 99,90 TL

Çeşitli renklerde Proje Çantası 9,95 TL

Çeşitli desenlerde Proje Çantası 12,95 TL

Tahta Silgisi 2,50 TL

Gokidy Eva Yazı Tahtası 7,99 TL

Zımba Seti 5,75 TL

Çok Amaçlı Bez Çanta 6,99 TL

Beslenme Örtüsü 1,99 TL

Çocuk Bez Maske 3’lü Set 7,50 TL

Mantar Pano 9,50 TL

Gokidy 2’li Tahta Kalemi Seti 7,99 TL

Lisanslı Anaokulu Çantası 19,95 TL

Lisanslı Beslenme Çantası bulunan Okul Çantası 34,95 TL

Önden Cepli Desenli Okul Çantası 36,95 TL

Serigraf baskılı ve reflektörlü Spor Okul Çantası 36,95 TL

Lisanslı Kalem Çantası 5,99 TL

Desenli Kalem Çantası 6,50 TL

Desenli Etiket 1,50 TL

Çeşitli renklerde Rulo Kap 0,99 TL

Eğlenceli Keçeli Sticker 3,99 TL

10’lu Fon Karton 1,95 TL

MEB Müfredatına uygun İngilizce Kartlar 12,95 TL

İngilizce Çarpım Tablosu 2,50 TL

Yıkanabilir ve su geçirmez Boyama Önlüğü 9,99 TL

Go-Kidy Oyun Hamuru 5,99 TL

Tutkal 2,99 TL

Baskılı, 3 bölmeli, çatal ve kaşıklı Beslenme Kabı 4,99 TL

Frozen Lisanslı Matara 9,99 TL

Tel dikişli 100 yaprak A4 Defter 5,99 TL

Tel dikişli 80 yaprak A5 Defter 2,99 TL

Kareli veya çizgili 60 yaprak A4 Defter 3,25 TL

Not Defteri 1,99 TL.

Karton kapaklı Spiralli Resim Defteri 3,99 TL

Şeffaf Zarf Dosya 0,99 TL

Körüklü Dosya 10,95 TL

Baskılı Zarf Dosya 1,99 TL

10’lu Magic Keçeli Kalem 22,95 TL

Keçeli Kalem 16,95 TL

A4 Poşet Dosya 4,95 TL

Farklı renklerde Flüt 4,99 TL

Abaküs, sayı boncuğu ve sayı fasülyesi seti 9,99 TL

Gokidy Hazneli Kalemtraş 1,99 TL

İnce Uçlu Keçeli Kalem 7,99 TL

Yapışkanlı Not Kağıdı 1,25 TL

Şekilli Silgi 2,99 TL

Yapıştırıcı Set 3,50 TL

Korumalı Öğrenci Makası 1,99 TL

Gokidy Metal Pergel 3,99 TL

İletki, gönye ve cetvel Çizim Seti 2,25 TL

Çöpçü Kalemlik 3,99 TL

ŞOK HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.