Şok aktüel 19 Aralık 2019 | Şok 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 19 Aralık kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 19 Aralık 2019 ürünleri neler? Şok aktüel 19 Aralık 2019 ve Şok 19 Aralık aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 19 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yıl sonuna özel temizlik, gıda ve tekstil ürünlerinde büyük indirim kampanyası yer alıyor. İşte ŞOK’un bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler listesi…

Şok aktüel 19 Aralık 2019

Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı, Arzum Saç Kurutma Makinesi, Dijital Baskılı Kadın - Erkek Yağmurluk, DoReMi Termal İçlikler, MaxFlex Erkek Outdoor Bot, Gezer Kız/Erkek Çocuk Panduf, Gillette tıraş bıçaklarında %30 indirim, Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun, Nescafe Blend, Persil Jel Deterjan Avantaj Paketi Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor

- Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL

- Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL

- Dijital Baskılı Erkek Yağmurluk 69,90 TL

- Dijital Baskılı Kadın Yağmurluk 59,90 TL

- DoReMi Termal İçlikler 24,95 TL

- 40-44 numara aralığında MaxFlex Erkek Outdoor Bot 49,90 TL

- Chantale Şardonlu Termal Çorap 8,99 TL

- Gezer Kız/Erkek Çocuk Panduf 19,95 TL

- Kadın Ev Babeti 9,99 TL

- Chantale Kadın Desenli Slip 5'li 16,95 TL

- 5'li paket Kız Çocuk Desenli Slip 15,95 TL

- 2'li Erkek Çocuk Boxer 10,95 TL

- 2'li Erkek/Kız Çocuk Atlet 15,95 TL

- 25x28x25 cm ebatlarında 2 Gözlü Çekmece 14,95 TL

- 24x28x11 cm ölçüsünde Çekmece Düzenleyicisi 9,99 TL

- 25 TL üstü alışverişlerde bu hafta 18-24 Aralık tarihleri arasında 650 gramlık Ülker Çokokrem 18,95 TL yerine 13 TL

Şok 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler