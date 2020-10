Şok Aktüel 21-27 Ekim 2020 | Şok 21-27 Ekim aktüel kataloğu ürünleri neler

ŞOK Aktüel 21-27 Ekim 2020 kataloğu yayımlandı. Bu hafta boyunca sunulacak fırsatlar broşürde detaylı olarak yer alırken Şok Aktüel yine onlarca uygun fiyatlı kaliteli ürünle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Peki Şok aktüel 21-27 Ekim 2020 ürünleri neler? Şok 21-27 Ekim aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK Aktüel 21-27 Ekim haftası kapsamında müşterilere sunulacak ürünlerin kataloğunu yayımladı. Bugün, Çarşamba kampanyasında yer alan indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK market, hiç ara vermeden hafta sonu indirimlerinin hazırlıklarına başladı. Her hafta birbirinden özel kampanyalar ile takipçilerini sevindiren marketin indirim reyonları hiç boş kalmıyor. ŞOK aktüel, sayısız şubesi ile ülkemizin her köşesinde hizmete devam ediyor. Her kampanya dönemi olduğu gibi ŞOK aktüel indirim kataloğu sizler için inceledik. Gelin ŞOK market hafta sonu indirimlerine birlikte bakalım.

ŞOK AKTÜEL 21-27 EKİM 2020

Çarşamba kampanyası ŞOK’ta yeni başladı. ŞOK Aktüel’e uğrayan herkes kampanyada yer alan indirimli ürünleri incelemeye başladılar. ŞOK aktüel hiç ara vermeden ikinci kampanyasında satışa çıkacak olan ürünlerin tanıtımını yapıyor.

ŞOK aktüel hafta sonu kampanyası 24 Ekim 2020 Cumartesi günü başlayacak. Çarşamba kampanya ürünleri ile birlikte satılacak olan ürünler bir hafta boyunca ŞOK market raflarında sizlerin beğenisine sunulacak.

Haftanın ŞOK aktüel indirimli ürün kampanyasından eğer 25 TL ve üzerinde alışveriş yaparsanız çok karlı çıkacaksınız. Çünkü bu durumda seçili ürünlerde ekstra indirimler kazanmış olacaksınız.

Haftanın fırsatları arasında kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu ürünlere ihtiyacınız varsa kaçırmayın!

Haftanın fırsatları arasında yer alan ürünlerden bir tanesi, Çift Kişilik Gipürlü Nevresim Takımı. İçinde 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı bulunan paket 149 TL

Trivela Kurutmalık ise ŞOK kampanya haftası boyunca yalnızca 149 TL'ye satışa çıkacak.

Ariel renklilere özel 7,5 kilogramlık toz deterjan 54.90 TL ile müşterilere sunuluyor.

25 TL ve üzeri alışveriş yapan kişiler için ise Pril Hepsi 1 Arada 30’lu Tablet sadece 17 TL!

