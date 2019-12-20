Şok aktüel 21 Aralık 2019 | Şok 21 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 21 Aralık kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 21 Aralık 2019 ürünleri neler? Şok aktüel 21 Aralık 2019 ve Şok 21 Aralık aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 21 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yıl sonuna özel temizlik, gıda ve tekstil ürünlerinde büyük indirim kampanyası yer alıyor. İşte ŞOK’un bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler listesi…

Şok aktüel 21 Aralık 2019

Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı, Arzum Saç Kurutma Makinesi, Dijital Baskılı Kadın - Erkek Yağmurluk, DoReMi Termal İçlikler, MaxFlex Erkek Outdoor Bot, Gezer Kız/Erkek Çocuk Panduf, Gillette tıraş bıçaklarında %30 indirim, Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun, Nescafe Blend, Persil Jel Deterjan Avantaj Paketi Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor

Alpina İnox panelli ve Led aydınlatmalı Aspiratör 119 TL

Davul Fırın 135 TL

DURACELL 2032 Düğme Pil 2‘li 9,99 TL

Emaye Çelik Kızartma Tavası 26 cm 29,90 TL

Çelik Saklama Kabı 20 cm 16,95 TL

Paşabahçe Reçellik 14,95 TL

Paşabahçe Kahvaltı Tabağı 7,99 TL

Paşabahçe Çay Bardağı 6'lı 12,95 TL

Paşabahçe borcam Kare Tepsi 16,95 TL

Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL

Yaylı Çırpıcı 5,99 TL

Emaye Kek/Turta Kalıbı 12,95 TL

Seramik Fırın Kabı 7,99 TL

Kahve Takımı 12 Parça 49 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde Vernel Max Yumuşatıcı 3x720 ml 20 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 9 TL

Şok 21 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler