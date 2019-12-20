Şok aktüel 21 Aralık 2019 | Şok 21 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler
ŞOK aktüel 21 Aralık 2019 tarihler arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalog, temizlik, gıda ve tekstil ürünlerine kadar birçok üründe kış kampanyası sunuyor. İşte Şok 21 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 21 Aralık kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 21 Aralık 2019 ürünleri neler? Şok aktüel 21 Aralık 2019 ve Şok 21 Aralık aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...
ŞOK 21 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yıl sonuna özel temizlik, gıda ve tekstil ürünlerinde büyük indirim kampanyası yer alıyor. İşte ŞOK’un bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler listesi…
Şok aktüel 21 Aralık 2019
Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı, Arzum Saç Kurutma Makinesi, Dijital Baskılı Kadın - Erkek Yağmurluk, DoReMi Termal İçlikler, MaxFlex Erkek Outdoor Bot, Gezer Kız/Erkek Çocuk Panduf, Gillette tıraş bıçaklarında %30 indirim, Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun, Nescafe Blend, Persil Jel Deterjan Avantaj Paketi Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor
- Alpina İnox panelli ve Led aydınlatmalı Aspiratör 119 TL
- Davul Fırın 135 TL
- DURACELL 2032 Düğme Pil 2‘li 9,99 TL
- Emaye Çelik Kızartma Tavası 26 cm 29,90 TL
- Çelik Saklama Kabı 20 cm 16,95 TL
- Paşabahçe Reçellik 14,95 TL
- Paşabahçe Kahvaltı Tabağı 7,99 TL
- Paşabahçe Çay Bardağı 6'lı 12,95 TL
- Paşabahçe borcam Kare Tepsi 16,95 TL
- Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL
- Yaylı Çırpıcı 5,99 TL
- Emaye Kek/Turta Kalıbı 12,95 TL
- Seramik Fırın Kabı 7,99 TL
- Kahve Takımı 12 Parça 49 TL
- 25 TL ve üzeri alışverişlerde Vernel Max Yumuşatıcı 3x720 ml 20 TL
- 25 TL ve üzeri alışverişlerde Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 9 TL
Şok 21 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler
- - Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL
- - Arzum Saç Kurutma Makinesi 85 TL
- - Dijital Baskılı Erkek Yağmurluk 69,90 TL
- - Dijital Baskılı Kadın Yağmurluk 59,90 TL
- - DoReMi Termal İçlikler 24,95 TL
- - 40-44 numara aralığında MaxFlex Erkek Outdoor Bot 49,90 TL
- - Chantale Şardonlu Termal Çorap 8,99 TL
- - Gezer Kız/Erkek Çocuk Panduf 19,95 TL
- - Kadın Ev Babeti 9,99 TL
- - Chantale Kadın Desenli Slip 5'li 16,95 TL
- - 5'li paket Kız Çocuk Desenli Slip 15,95 TL
- - 2'li Erkek Çocuk Boxer 10,95 TL
- - 2'li Erkek/Kız Çocuk Atlet 15,95 TL
- - 25x28x25 cm ebatlarında 2 Gözlü Çekmece 14,95 TL
- - 24x28x11 cm ölçüsünde Çekmece Düzenleyicisi 9,99 TL
- - 25 TL üstü alışverişlerde bu hafta 18-24 Aralık tarihleri arasında 650
gramlık Ülker Çokokrem 18,95 TL yerine 13 TL
- - Gillette tıraş bıçaklarında %30 indirim
- - Finish Powerball Kapsül 90’lı 30,45 TL
- - Mintax Bulaşık Sıvısı Limonlu 750 ml 4,25 TL
- - Calgon Kireç Önleyici ï 500 gr 7,95 TL
- - Persil Jel Deterjan Avantaj Paketi Çeşitleri 39,90 TL
- - Tursil Matik Toz Deterjan 10 kg 43,90 TL
- - Elseve Şampuan Çeşitleri 19,90 TL
- - Solo Tuvalet Kağıdı 32’li 29,90 TL
- - Activex Antibakteriyel Sıvı Sabun 650 + 300 ml yedek 15,95 TL
- - Nescafe Blend 100 gr 17,90 TL
- - Bebeland Sıvı Deterjan 1500 ml 19,90 TL
- - Bebeland Yumuşatıcı 1500 ml 11,90 TL
- - Bebeland Bebek Şampuan 750 ml 9,45 TL
- - Bebeland Mega Paket Bebek Bezi Çeşitleri 44,50 TL
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