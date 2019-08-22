Şok aktüel 22 Ağustos 2019 | Şok 22 Ağustos kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 22 Ağustos kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 22 Ağustos 2019 ürünleri neler? Şok pazartesi indirimleri ve Şok aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

Yayınlanan 22 Ağustos 2019 tarihli aktüel kataloğu ürünleri, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan ŞOK marketlerinde satışa sunuluyor. Bu haftaki katalogta tekstilden giyime, temel tüketim malzemelerinden gıda ürünlerine, züccaciyeden dekorasyona bir şok ürün yer alıyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Şok aktüel 22 Ağustos 2019

- NSF&ISO Belgeli 5 filtre ve 6 aşamalı su arıtma,şebeke suyu kesilse bile hazırda 12 lt içme suyu mineral filtre özelliği ile Aqua Su Artıma Cihazı 450 TL

- Tek Kişilik Pike 19,95 TL - Çift Kişilik Pike 24,95 TL

- Kadın Viskon Pijama Altı 19,95 TL

- Kadın Sporcu Atlet sadece 12,95 TL

- Değişik renk ve 36-44 numara aralığında Yeni Nesil Kadın-Erkek Ayakkabı 39,90 TL

- Bayan Örgü terlik 6,99 TL

- Tokalı Kadın Terlik 12,95 TL

- Bambu Kadın Erkek Çorap sadece 2,99 TL

- Gezer Erkek File Deniz Ayakkabısı 14,95 TL

- Kadın File Deniz Ayakkabısı 13,95 TL

- Çocuk File Deniz Ayakkabısı sadece 12,95 TL

Şok 22 Ağustos kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 22 Ağustos kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 22 Ağustos 2019 ürünleri neler? Şok pazartesi indirimleri ve Şok aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

- 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 40 yıkama 2600 ml Bingo Sıvı Deterjan sadece 20 TL

- SuperFresh Pizza King 780 gr 14,95 TL

- Sarıyer Gazoz Cam Şişe 6 x 250 ml 5,45 TL

- Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml 10,95 TL

- İçim Laktozsuz Yoğurt 750 gr 5,95 TL

- İçim Laktozsuz Süt 200 ml 1,75 TL

- Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 3 lt 34,95 TL

- Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri 23,95 tl

- Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 450 ml 16,90 TL

- Ariel Dağ Esintisi/ Parlak Renkler 6 kg 44,90 TL