Şok Aktüel 23 - 29 Eylül ürün kataloğu | ALPİNA İnox Aspiratör 109 TL.

23 - 29 Eylül Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 23 - 29 Eylül 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 23 - 29 Eylül 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, ALPİNA İnox Aspiratör oldu. Tekli salyangoz motora İnox panele sahip 2 alüminyum filtreli, termik kontrollü, 320 M3/H hava çıkış debisi bulnan led aydınlatmalı ve 2 yıl garantili bu aspiratör ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 109 TL'ye sunuluyor! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK 23 - 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER

ALPİNA İnox Aspiratör 109 TL.

2 kapaklı 4 bölmeli Ayakkabılık 139 TL.

2 Yıl garantili, maksimum 125 Kg taşıma kapasiteli 4 basamaklı Merdiven 64 TL.

ABS Kabin Boy Valiz 89 TL.

ABS Orta Boy Valiz 99 TL.

ABS Büyük Boy Valiz 109 TL.

Krom milli Slikon Tabancası 5.99 TL.

Plastik Saplı 20 cm Rulo Fırça sadece 6.99 TL.

Plastik Saplı Kesme Fırçası 3.50 TL.

Yumoş 2×1008 ml Konsantre yumuşatıcı 22 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde)

Aytaç Fermante Sucuk 220 Gr 13 TL (25 TL ve üzeri alış verişlerde)

Silikon Mastik 280 Ml 12,95 TL

Katlanır Masa 70*105 79,90 TL

Profesyonel Tavan Boyası 10 Kg 44,95 TL

Silikonlu Mat iç Cephe Boyası 64,90 TL

Plastik Saplı Rulo Fırça 3,50 TL

Eka Aydınlatıcı Palet 14,95 TL

Signal White Now 11,93 TL

Gliss Şampuan Çeşitleri 12,95 TL

Kotex Ultra Hijyenik Ped 14,90 TL

Mintax Hepsi Bir Arada Tablet 100’lü 29,95 TL

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.