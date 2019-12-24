Şok aktüel 25 Aralık 2019 | Şok 25 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 25 Aralık kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 25 Aralık 2019 ürünleri neler? Şok aktüel 25 Aralık 2019 ve Şok 25 Aralık aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 25 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yıl sonuna özel temizlik, gıda ve tekstil ürünlerinde büyük indirim kampanyası yer alıyor. İşte ŞOK’un bu hafta satışa sunulan aktüel ürünler listesi…

Şok aktüel 25 Aralık 2019

Şok tarafından 2019 yılının son kataloğu yayınlandı. 25-31 Aralık tarihleri arasında raflarda yerini alan ürünlerin arasında King Twist Saç Maşası, Bluetooth Kulaklık, Fantom Pratic XL Dik Süpürge, Sinbo Saç

Düzleştirici, Karaoke Mikrofon, Camlı Sarkıt Avize, Paşabahçe Fairtable serisi 26 cm Tabak, Cips Mısır Kovası, XO Bella Vista Kadın-Absolute Blue Erkek edit, Woody Ahşap Denge Oyunu, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü ve çok daha fazlası yer alıyor.

1. King Twist Saç Maşası 69,90 TL

2. Sinbo Saç Düzleştirici 39,90 TL

3. Hepa Filtre ve 3 yıl garantili 5 metre kablo uzunluğuna sahip olan

Fantom Pratic XL Dik Süpürge 149 TL

4. 4 fincan kapasiteli kablosuz kullanım imkanı ile Teba Çelik Kırmızı Seri

Kahve Makinesi 59,90 TL

5. Bluetooth Kulaklık 39,90 TL

6. USB girişli, CF kart okuyuculu Aux kablo, Usb Şarj kablosu ile Karaoke

Mikrofonu 49,90 TL

7. Camlı Sarkıt Avize 34,90 TL

9. ABS Kabin Boy Valiz sadece 99,90 TL

10. Döküm 26 cm Karnıyarık Tencere 89,90 TL

11. Döküm 24 cm Derin Tencere 89,90 TL

12. Döküm 26 cm Tava 69,90 TL

13. Paslanmaz Çelik Çaydanlık Aile Boyu 89,90 TL

14. Çift Taraflı Ahşap Tepsi 14,95 TL

15. Keramika Dijital Baskılı Çerezlik 4,99 TL

17. Keramika Kase-Kupa 4,99 TL

18. Mısır Patlangaç 5,99 TL

19. Cips Mısır Kovası 3,99 TL

20. Paşabahçe Fairtable serisi 26 cm Tabak 8,99 TL

21. 19.5 cm Tabak 6,99 TL

22. Şekerlik 16,95 TL

23. Bardak 3’lü 12,95 TL

24. Karaf 9,99 TL

25. Çay Seti 12 Parça 34,90 TL27. Borcam Yuvarlak Tepsi 24,90 TL

28. Borcam kek Kalıbı 16,95 TL

29. Ayaklı servis Tabağı 29,90 TL

30. Ayaklı Meşrubat Bardağı 6’lı 19,95 TL

31. Sürahi 12,95 TL

32. Meze Tabak 2’li 6,99 TL

33. Fanus Sunum Tabağı 34,90 TL

35. XO Bella Vista Kadın-Absolute Blue Erkek edit 90 ml 24,95 TL

36. Beyonce Kadın-David Beckam Erkek Parfüm 29,95 TL

37. Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü 150 ml 9,54 TL

38. Maybelline Platinum Balck Maskara ve Göz Kalemi 34,90 TL

39. Mon amour Aseton 2,95 TL

40. Oje 2,50 TL

42. Açık Ton Krem 8,45 TL

43. Kajol Eyeliner 8,45 TL

44. Maskara 12,45 TL

45. Matte Ruj 9,95 TL

46. Nerf alpha Strike Fang 29,90 TL

47. Okey takımı 49,90 TL

48. Tavla 34,90 TL

49. Tombala 2,99 TL

50. Katyon Set 1,99 TL

51. Blokus Strateji Oyunu 69,90 TL

53. Woody Ahşap Denge Oyunu 17,95 TL

54. Magic Words Kutu Oyunu 17,95 TL

55. Kızma Birader Kutu Oyunu 15,95 TL

56. Metropol Emlak Ticareti Oyunu 24,90 TL

57. 1000 Parça Puzzle 15,95 TL

59. Bimola Pop Corn 150 gr 2,95 TL

60. Mega Boy Doritos 6,25 TL

61. Pringles Çeşitleri 8 TL

62. Tadım Siyah /Bol Tuzlu Çekirdek 7,50 TL

63. Namet Çemeni Sıyrılmış Pastırma 100 gr 19,90 TL

64. Mezzet Meze Çeşitleri 3,95 TL

65. Entabi Çiğ Köfte 1 kg 8,95 TL

66. President Kaşar Peyniri 250 gr 12,95 TL

67. President Gouda/Cheddar Peyniri 220 gr 17,95 TL

68. Eti Aşk Tadında Fındıklı 45 gr 2 TL

69. Milka Çikolata Oreolu 300 gr 14,95 TL

70. Şölen Chocodans Karamel Çikolata 125 gr 7,95 TL

71. Ülker Beyaz Çikolata 80 gr 4,95 TL

72. Tayf Kaşık Çikolata 60 gr 3,95 TL

73. Godiva Domes Çeşitleri 30 gr 3,50 TL

74. ÖZSÜT Tatlı Kazanı Profiterollü/ Beyaz Profiterollü Pasta 650 gr 15,95

TL

75. Black Bruin Enerji İçeceği 1000 ml 3,45 TL

Şok 25 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler