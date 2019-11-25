Şok aktüel 25 Kasım 2019 | Şok 25 Kasım aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 25 Kasım kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 25 Kasım 2019 ürünleri neler? Şok aktüel 25 Kasım 2019 ve Şok 25 Kasım aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 25 Kasım 2019 tarhl aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 4 sayfalık katalogda birbirinden zengin ürün çeşitleri yer alıyor. Pek bu hafta ŞOK marketlerinde hangi ürünler olarak satışa sunuluyor?

Şok aktüel 25 Kasım 2019

Evin İhtiyaçları olarak karşımıza çıkan ŞOK 25 Kasım 2019 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta cam ankastre setinden, ahşap çocuk yatağına, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar onlarca ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Şok 25 Kasım aktüel kataloğu ürünleri neler

- 2000W gücünde Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL

- 1000 watt gücünde Teba Mini İnfrared Isıtıcı 45 TL

- MaxFlex Erkek Outdoor Ayakkabı 45 TL

- Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 27,90 TL

- Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 29,90 TL

- Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL

- Kırlent Kılıfı 5,99 TL

- Kadın Peluş Çorap 6,99 TL

- Türk ve Dünya Klasikleri Kitap Çeşitleri 3,49 ile 4,99 TL

- Sağlıklı Yaşam Serisi Çocuk Kitapları 3,99 TL

- Gokidy Büyük Jeep 14,95 TL

- Gokidy Lisanslı Oyun Çadırı 45 TL

- Alpina 3’lü Cam Ankastre Set yalnızca 1079 TL

- 6 adet tost yapabilme imkanı, Çıkarılabilir yapışmaz kolay temizlenebilir

pişirme plakası ve Kilitleme sistemi ile sinbo Tost Makinesi 139 TL

- Aynı anda 4 fincan kahve yapabilme imkanı sunan Teba Elektrikli Cezve

27,90 TL

- Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL

- KUMSAL Krep Tava 24,90 TL

- Derin Dondurucu Saklama Kabı 7,95 TL

- Paşabahçe Yuvarlak Tepsi 24,90 TL

- Paşabahçe Botanica Vazo 19,95 TL

- Paşabahçe Tabak 12,95 TL

- Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 4’lü 24,90 TL

- Paşabahçe Desenli Çay Seti 8 parça 19,95 TL

- Kayın ağacından üretilmiş 180 x 80 x 170 cm ölçülerinde Ahşap Çocuk

Yatağı 799 TL

- Ahşap Masa Sandalye Takımı 139 TL

- 4 Çekmeceli Ahşap Raf 149 TL

- Ahşap Raflı Çocuk Kitaplığı 129 TL

- Ahşap Elbise Askılığı 99,90 TL

- Lisanslı Yazı Tahtası 12,95 TL

- GOKIDY Oyun Hamur Seti 10’lu 12,95 TL

- Oyuncaklı Oyun Minderi 45 TL

- 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt 19 TL

- İçim Laktozsuz Yoğurt 750 gr 5,95 TL

- İçim Laktozsuz Süt 200 ml 1,75 TL

- İçim Laktozsuz Kefir 1 lt 6,95 TL

- Hoya Ceri 9,90 TL

- Gourmet Selection Kahve Kreması 2,50 TL

- Ülker Cocostar Atıştırmalık 3,95 TL

- Cappy Pulpy Portakal 330 ml 2,54 TL

- Amigo Pop Corn hediyeli Redbull 250 ml 5,95 TL

- SuperFresh Milföy Hamuru 1 kg 7,90 TL

- Oral B 3 Boyutlu Beyazlık Diş Fırçası 1+1 14,07 TL

- Banat Tiryakilere Özel Diş Fırçası 4,95 TL

- Dermokil Sıvı Sabun Çeşitleri 500 ml 7,95 TL

- Bioblas Botanic Oils Argan /Sarımsak Yağı 360 + 150 ml 19,90 TL

- Sleepy Natural İkili Külotlu Bebek Bezi 39,90 TL

- Finish Hepsi 1 Arada Kapsül 50’li 36,95 TL

- Finish Tuz 1,5 kg 7,95 TL

- Finish Parlatıcı 250 ml 7,95 TL

- Alo Beyaz ve Renkliler İçin 7 kg 35,90 TL

- Familia Kağıt Havlu 12’li 18,95 TL

- Familia Tuvalet Kağıdı 32’li 28,95 TL

- Domestos Sıfır Klor Çamaşır Suyu 6,45 TL

- Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2 x 1440 ml 26,95 TL