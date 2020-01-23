Şok aktüel 25 Ocak 2020 | Şok 25 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 25 Ocak kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 25 Ocak 2020 ürünleri neler? Şok aktüel 25 Ocak 2020 ve Şok 25 Ocak aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda gıda ürünlerinin yanında tekstil, züccaciye, temizlik ve elektrikli ürünler de indirimli olarak yer alıyor.

Şok aktüel 25 Ocak 2020

Haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren raflarında indirimli olarak satışa sunacağı ürünlerin listesini yayınladı. Söz konusu katalogta Fantom Pratic XL Dikey Süpürge, Titiz Bien Star Temizlik Seti, Teba Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi, Saç Kurutma Askısı ve Düzenleyici, Oval Banyo Paspas Takımı 2'li, Ütü Masası, Çamaşır Kurutmalığı, Kapaklı Kirli Sepeti, Kapaklı Kirli Sepeti, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, Duş Başlığı Seti, Ahşap Görünümlü Askı 4'lü, El Yüz Havlusu 2'li, Gezer

Kadın / Erkek Banyo Terliği, Silikon Katlanabilir Kova ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte merakla beklenen ŞOK aktüel kataloğunun tam listesi...

Fantom Pratic XL Dikey Süpürge 149 TL

Titiz Bien Star Temizlik Seti 64,90 TL

Teba Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL

Saç Kurutma Askısı ve Düzenleyici 17,95 TL

Oval Banyo Paspas Takımı 2'li 29,95 TL

Ütü Masası 75 TL

Çamaşır Kurutmalığı 45 TL

Kapaklı Kirli Sepeti 26,95 TL

Çamaşır Sepeti 11,95 TL

Silikon Katlanabilir Kova 39,95 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,99 TL

Ahşap Görünümlü Askı 4'lü 6,99 TL

Duş Başlığı Seti 14,95 TL

Bukle Banyo Havlusu 12,95 TL

El Yüz Havlusu 2'li 12,95 TL

Gezer Kadın / Erkek Banyo Terliği 9,99 TL

Titiz Ürünleri Ne Alırsan 3 TL

Şok 25 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler

Singer Dikiş Makinesi 499 TL

Kapüşonlu Mont 119 TL

3 Ayaklı Lambader 59,90 TL

Kadın / Erkek Pijama Takımı 39,95 TL

Kadın / Erkek Polar Üst 34,95 TL

Buldan Koltuk Örtüsü 17,50 TL

Filament Led Ampul 19,95 TL

Kadın Termal Tayt 14,95 TL

Chantale Kışlık Çocuk Çorap 4,99 TL

Kadın / Erkek Kışlık Çorap 6,99 TL

Kadın Kışlık Terlik 16,95 TL

Gezer Kadın Desenli Terlik 9,99 TL

Gardırop Düzenleyici 19,95 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL

Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 49,95 TL

Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 59,90 TL

Kapitoneli Yastık 19,95 TL

Desenli Yastık Kılıfı Seti 2'li 9,99 TL

Pamuklu TV Battaniyesi 24,95 TL

Tek Kişilik Çarşaf 19,95 TL

Çift Kişilik Çarşaf 21,95 TL

Vanish Gold Leke Çıkarıcı 1,4 Litre 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)