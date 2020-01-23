Şok aktüel 25 Ocak 2020 | Şok 25 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler
ŞOK aktüel 25 Ocak 2020 tarihler arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalog, temizlik, gıda ve tekstil ürünlerine kadar birçok üründe kış kampanyası sunuyor. İşte Şok 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 25 Ocak kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 25 Ocak 2020 ürünleri neler? Şok aktüel 25 Ocak 2020 ve Şok 25 Ocak aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...
ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda gıda ürünlerinin yanında tekstil, züccaciye, temizlik ve elektrikli ürünler de indirimli olarak yer alıyor.
Şok aktüel 25 Ocak 2020
Haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren raflarında indirimli olarak satışa sunacağı ürünlerin listesini yayınladı. Söz konusu katalogta Fantom Pratic XL Dikey Süpürge, Titiz Bien Star Temizlik Seti, Teba Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi, Saç Kurutma Askısı ve Düzenleyici, Oval Banyo Paspas Takımı 2'li, Ütü Masası, Çamaşır Kurutmalığı, Kapaklı Kirli Sepeti, Kapaklı Kirli Sepeti, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, Duş Başlığı Seti, Ahşap Görünümlü Askı 4'lü, El Yüz Havlusu 2'li, Gezer
Kadın / Erkek Banyo Terliği, Silikon Katlanabilir Kova ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte merakla beklenen ŞOK aktüel kataloğunun tam listesi...
- Fantom Pratic XL Dikey Süpürge 149 TL
- Titiz Bien Star Temizlik Seti 64,90 TL
- Teba Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL
- Saç Kurutma Askısı ve Düzenleyici 17,95 TL
- Oval Banyo Paspas Takımı 2'li 29,95 TL
- Ütü Masası 75 TL
- Çamaşır Kurutmalığı 45 TL
- Kapaklı Kirli Sepeti 26,95 TL
- Çamaşır Sepeti 11,95 TL
- Silikon Katlanabilir Kova 39,95 TL
- Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,99 TL
- Ahşap Görünümlü Askı 4'lü 6,99 TL
- Duş Başlığı Seti 14,95 TL
- Bukle Banyo Havlusu 12,95 TL
- El Yüz Havlusu 2'li 12,95 TL
- Gezer Kadın / Erkek Banyo Terliği 9,99 TL
- Titiz Ürünleri Ne Alırsan 3 TL
Şok 25 Ocak aktüel kataloğu ürünleri neler
- Singer Dikiş Makinesi 499 TL
- Kapüşonlu Mont 119 TL
- 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL
- Kadın / Erkek Pijama Takımı 39,95 TL
- Kadın / Erkek Polar Üst 34,95 TL
- Buldan Koltuk Örtüsü 17,50 TL
- Filament Led Ampul 19,95 TL
- Kadın Termal Tayt 14,95 TL
- Chantale Kışlık Çocuk Çorap 4,99 TL
- Kadın / Erkek Kışlık Çorap 6,99 TL
- Kadın Kışlık Terlik 16,95 TL
- Gezer Kadın Desenli Terlik 9,99 TL
- Gardırop Düzenleyici 19,95 TL
- Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL
- Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 49,95 TL
- Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 59,90 TL
- Kapitoneli Yastık 19,95 TL
- Desenli Yastık Kılıfı Seti 2'li 9,99 TL
- Pamuklu TV Battaniyesi 24,95 TL
- Tek Kişilik Çarşaf 19,95 TL
- Çift Kişilik Çarşaf 21,95 TL
- Vanish Gold Leke Çıkarıcı 1,4 Litre 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Barilla Makarna Çeşitleri 500 gr 4,75 TL (İkincisi %50 indirimle 2,37 TL)
- Bisto Çikolatalı Cookie 250 gr 6,90 TL
- Bahçıvan Labne 200 gr 10,50 TL (1 alana 1 bedava)
- SuperFresh Milföy Hamuru 1 Kg 7,95 TL
- Tat Şeker Fasulye 1 Kg 17,95 TL
- Tat Beyaz Nohut 1 Kg 10,45 TL
- Tat Organik Baldo Pirinç 500 gr 8,90 TL
- Tat Organik Yeşil Mercimek 500 gr 7,95 TL
- Tat Organik Kırmızı Mercimek 500 gr 7,95 TL
- Tat Organik Nohut 500 gr 8,45 TL
- Tat Organik Kuru Fasulye 500 gr 10,95 TL
- Tat Organik Bulgur 500 gr 4,25 TL
- Juss Nar Nektarı 1 Litre 3,45 TL
- Ozmo Hoppo Bardak 90 gr 3,95 TL
- Ülker Metro 5'li 180 gr 3,95 TL
- Ülker Çikolatalı Gofret 5'li 180 gr 4,45 TL
- Ülker Coco Star Hindistan Cevizli 5'li 125 gr 3,95 TL
- Asolo Dolce Çikolatalı / Limonlu Çıtır Çörek 110 gr 7,50 TL
- Cheetos Süt Mısır / Peynir 43 gr 2 TL
- Betty Boop Oje Çeşitleri 5,95 TL
- Kotex Ultra Süper Ekonomik Paket 18,90 TL
- Prima Külot Bebek Bezi Çeşitleri 27,90 TL
- Komili Islak Havlu 90 Yaprak 5,95 TL
- Domestos Sıfır Klor Sprey 750 ml 12,95 TL
- Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 3 Litre 11,95 TL
- Cif Ultra Hız Sprey 1000 ml 11,95 TL
- Gillette Simply Venus Kadın Tıraş Bıçağı 5'li Paket 6,93 TL
- Gillette Blue II Tıraş Bıçağı 5'li Paket 10,15 TL
- Gillette Blue 3 Tıraş Bıçağı 6'lı 26,53 TL
- Permatik Banyo / Tekli 5'li Paket 6,27 TL
- Perwoll Sıvı Deterjan 1,8 Litre 10,50 TL
- Tursil Jel Deterjan 2,310 ml 18,50 TL
- Ariel Sıvı Deterjan Çeşitleri 1,69 Litre / Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 2,310
- Litre 22,50 TL
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