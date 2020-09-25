ŞOK Aktüel 26 - 29 Eylül ürün kataloğu | Ütü Masası 79,90 TL

26 - 29 Eylül Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 26 - 29 Eylül 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 26 - 29 Eylül 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 79,90 TL'ye sunulan ütü masası oldu. Isıya dayanıklı kumaşa sahip, 10 mm süngerli, üst tabanı koruyan silikon kaplı sac üst bölümlü, monoblok ütü tablalı bu ütü masasını kaçırmayın! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK 26 - 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER

Ütü Masası 79,90 TL

Raks Mona Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL

Sinbo Dijital Baskül 44,95 TL

Sinbo Vücut Tıraş Makinesi 79,90 TL

Keçeli Ütü Masası Kılıfı 55x140 cm 11,95 TL

Süngerli Banyo Paspası 2'li 29,95 TL

Titiz Bien Star Temizlik Seti 69,90 TL

Vileda Style Yer Temizleme Sistemi 69,90 TL

Vileda Style Yer Temizleme Sistemi Yedek 34,95 TL

Waffle Kurulama Bezi 40x70 cm 5,99 TL

El Yüz Havlusu 2'li 12,95 TL

Bukle Banyo Havlusu 70x140 cm 12,95 TL

El Havlusu 3'lü 5,99 TL

Banyo Köşeliği 19,95 TL

Duş Başlığı Seti 15,95 TL

Kapı Arkası Askılık 7,99 TL

Kız Çocuk Desenli Slip 5'li 14,95 TL

Erkek Çocuk Boxer 2'li 11,95 TL

Spor Tayt 19,95 TL

Titiz Plastik Ürünler Ne Alırsan 3 TL

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.