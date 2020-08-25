ŞOK Aktüel 26 Ağustos - 1 Eylül | Pril 30'lu bulaşık tableti fırsatı

26 Ağustos - 1 Eylül Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 26 Ağustos - 1 Eylül 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? Kataloğun en dikkat çeken ürünü 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli Pril hepsi bir arada tablet 30'lu oldu. Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK AKTÜEL 26 AĞUSTOS - 1 EYLÜL ÜRÜNLER KATALOĞU

Torku’dan tam Ruşeymli bisküvi 3'lü 240 gr 3,75 TL

Algida’nın Boom Boom dondurması 90 ml 1 TL

Golf Maraşım 500 ml 13,95 TL

Golf Maraşım’dan 650 ml kesme dondurma 16,95 TL

Superfresh’ten mısır konservesi 3x220 gr 7,95 TL

Çerezza tv 43 gr 2 TL

Cheetos fırından 43 gr 2 TL

Cheetos taş pati makas 43 gr 2 TL

Ülker Biskrem’in ruby duble keşfi 100 gr 2,25 TL

Bahçıvan labne 2x200 gr 10,50 TL

Çaykur Altınbaş’tan Çay 500 gr 19,95 TL

Uno Anadolu’nun hamburger ekmeği 8'li 432 gr 4,25 TL

Uno Anadolu’nun sandviç ekmeği 7x65 gr 3,75 TL

Uno Anadolu’nun tost ekmeği 670 gr 3,9 TL

Borel’den antibakteriyel el dezenfektanı 100 ml 7,45 TL

Mintax’dan sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 4,75 TL

Bingo Soft konsantre 2x1440 ml 28,95 TL

Tursil 33 yıkamaya kadar bitmeyen jel deterjan 2310 mL 19,90 TL

Tekli toka 2.95 TL

Ayrıca 25 TL üzeri alışverişler için Pril’den hepsi bir arada 30’lu tablet 16 TL

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.