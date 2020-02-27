Şok aktüel 29 Şubat ürünler kataloğu | Şok 29 Şubat 2020 aktüel

29 Şubat Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Peki Şok aktüel 29 Şubat 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'da neler var? İşte Şok 29 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 29 Şubat 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK tarafından Şubat ayının son kampanyası ile yeni indirimli ürünler de belli oldu. Bu katalogla beraber Çarşamba günü başlayan kampanya dönem 3 Mart Salı günü sona erecek. Pek ŞOK indirimli ürünlerde neler var?

Şok aktüel 29 Şubat ürünler kataloğu

Sinbo Blender Set 119 TL

Sinbo Tost Makinesi 119 TL

Vivaldi Kapaklı Çelik Tencere 16 cm 27,95 TL

Duracell 2032 Düğme Pil 2'li 9,99 TL

Paşabahçe Vario Kuplu Bardak 4'lü 24,95 TL

Paşabahçe Borcam Kare Tencere 19,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 29,95 TL

Şok 29 Şubat 2020 aktüel

LAV Venüs Kulplu Çay Bardağı 6'lı 14,95 TL

LAV Cam Kase 215 cc 1,99 TL

LAV Cam Kase 2050 cc 9,99 TL

Toprak Güveç Tencere 15,95 TL

Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6'lı 10,95 TL