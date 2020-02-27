Şok aktüel 29 Şubat ürünler kataloğu | Şok 29 Şubat 2020 aktüel
Şok aktüel 29 Şubat ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Şok'da bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. Hediyelik ürünlerden elektronik ürünlere, züccaciyeden tekstil ürünlerine kadar tüm ürünlerde geçerli indirim fırsatı! İşte Şok 29 Şubat 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu.
29 Şubat Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Peki Şok aktüel 29 Şubat 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'da neler var? İşte Şok 29 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 29 Şubat 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK tarafından Şubat ayının son kampanyası ile yeni indirimli ürünler de belli oldu. Bu katalogla beraber Çarşamba günü başlayan kampanya dönem 3 Mart Salı günü sona erecek. Pek ŞOK indirimli ürünlerde neler var?
Şok aktüel 29 Şubat ürünler kataloğu
- Sinbo Blender Set 119 TL
- Sinbo Tost Makinesi 119 TL
- Vivaldi Kapaklı Çelik Tencere 16 cm 27,95 TL
- Duracell 2032 Düğme Pil 2'li 9,99 TL
- Paşabahçe Vario Kuplu Bardak 4'lü 24,95 TL
- Paşabahçe Borcam Kare Tencere 19,95 TL
- Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 29,95 TL
Şok 29 Şubat 2020 aktüel
- LAV Venüs Kulplu Çay Bardağı 6'lı 14,95 TL
- LAV Cam Kase 215 cc 1,99 TL
- LAV Cam Kase 2050 cc 9,99 TL
- Toprak Güveç Tencere 15,95 TL
- Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 6'lı 10,95 TL
- Vakumlu Kapaklı Erzak Saklama Kabı 3'lü 19,95 TL
- Ahşap Contalı Kapaklı Saklama Kabı 1500 ml 11,95 TL
- İçim Tost Peyniri 400 gr 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Familia Aile Ekonomisi Kağıt Havlu 6'lı 7 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Heinz Ketçap 460 gr + Mayonez 400 gr 15 TL (2-3 Mart'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
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