Şok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Şok 29 Temmuz- 04 Ağustos 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Şok aktüel ürünler indirimi başladı. Bizde haberimizde Şok 29 Temmuz- 04 Ağustos 2020 aktüel indirim kataloğuna yer verdik.
Herkes tarafında merakla beklenen Şok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Şok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Şok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos 2020 fırsatları...
- Raks Mona Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL
- Raks Trend Saç Düzleştirici 54,90 TL
- Dış Kaplamalı Oto Termos 99,90 TL
- Çelik Termos 149 TL Oto Termos 79,90 TL
- Desenli Termos 22,50 TL
- Yayık Sürahi 2,2 Litre 11,95 TL
- Termos Piknik Çantası 19,95 TL
- Üçsan Plastik 3 Bölmeli Saklama Kabı 9,99 TL
- Paşabahçe Iconic Matara 1 Litre 9,99 TL
- Paşabahçe Iconic Matara 0,5 Litre 7,99 TL
- Sofra Bezi 6,50 TL
- Derin Dondurucu Saklama Kabı 2 Litre 6,99 TL
- Ayran Bardak 350 cc 2'li 12,95 TL
- MaxFlex Kız / Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 39,95 T
- LKız / Erkek Çocuk Şortlu Takım 19,95 TL
- Lüks Mangal 39,95 TL
- Büyük Izgara Teli 30x40 cm 12,95 TL
- Bio Mangal Kömürü 2 Kg 12,95 TL
- Bahar Piknik Seti 19,95 TL
- Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL
- Kız Çocuk Pembe Araba 29,95 TL
- HotWheels Akrobasi Oyun Serisi 39,95 TL
- Oyuncak 4x4 Jeep 14,95 TL
- Barbie Peri Bebek 34,95 TL
- Sağlık Depola Çocuk Kitapları Serisi 3,99 TL
- GoKidy Asa Köpük 4,99 TL
- Monster Büyük Su Tabancası 14,95 TL
- Prensesin Oyun Evi 45 TL
- Dinazor Seti 12,95 TL
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28 Temmuz 2020 Salı 13:38
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