Şok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos ürünler kataloğu | Seyahat ürünlerini kaçırmayın

29 Temmuz- 4 Ağustos Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 29 Temmuz- 4 Ağustos 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 29 Temmuz- 4 Ağustos 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 29 TEMMUZ- 4 AĞUSTOS ÜRÜNLER KATALOĞU

Raks Mona Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL

Raks Trend Saç Düzleştirici 54,90 TL

Dış Kaplamalı Oto Termos 99,90 TL

Çelik Termos 149 TL Oto Termos 79,90 TL

Desenli Termos 22,50 TL

Yayık Sürahi 2,2 Litre 11,95 TL

Termos Piknik Çantası 19,95 TL

Üçsan Plastik 3 Bölmeli Saklama Kabı 9,99 TL

Paşabahçe Iconic Matara 1 Litre 9,99 TL

Paşabahçe Iconic Matara 0,5 Litre 7,99 TL

Sofra Bezi 6,50 TL

Derin Dondurucu Saklama Kabı 2 Litre 6,99 TL

Ayran Bardak 350 cc 2'li 12,95 TL

MaxFlex Kız / Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 39,95 T

LKız / Erkek Çocuk Şortlu Takım 19,95 TL

Lüks Mangal 39,95 TL

Büyük Izgara Teli 30x40 cm 12,95 TL

Bio Mangal Kömürü 2 Kg 12,95 TL

Bahar Piknik Seti 19,95 TL

Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL

Kız Çocuk Pembe Araba 29,95 TL

HotWheels Akrobasi Oyun Serisi 39,95 TL

Oyuncak 4x4 Jeep 14,95 TL

Barbie Peri Bebek 34,95 TL

Sağlık Depola Çocuk Kitapları Serisi 3,99 TL

GoKidy Asa Köpük 4,99 TL

Monster Büyük Su Tabancası 14,95 TL

Prensesin Oyun Evi 45 TL

Dinazor Seti 12,95 TL

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.