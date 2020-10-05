Şok Aktüel 3 - 6 Ekim ürün kataloğu |Samsung T290 - 8’’ Tablet KAÇIRMAYIN!

3 - 6 EKİM Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 3 - 6 EKİM 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 3 - 6 EKİM 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, Samsung T290 - 8’’ Tablet oldu. 6 taksit imkanıyla sunulan bu ürün ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 919 TL'ye, 2 yıl garantiyle sizleri bekliyor! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Her hafta birbirinden uygun ve kaliteli indirimleriyle dikkat çeken ŞOK market çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğunluk oluşmaması için tedbir amaçlı market çalışma saatleri değiştirilmişti. Normalleşme süreci ile birlikte, birçok market eski çalışma saatlerine geri döndü. ŞOK market saat 09:00'da açılıyor ve 21:00'de kapanıyor.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

ŞOK 3 - 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Samsung T90 8" Tablet 919 TL

Toshiba 32 GB USB Bellek 32,95 TL

Toshiba 32 GB Micro SDCH Hafıza Kartı 33,95 TL

Perilla Portatif Gardırop 99,90 TL

Kare Ahşap Yanık Avize 19,95 TL

Mini Abajur 29,95 TL

3 Ayaklı Lambader 49,95 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm 27,95 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm 29,95 TL

Desenli Yastık Kılıfı 2'li 9,99 TL

Kadın Ev Babeti 9,99 TL

Bioblas Botanic Oils Çeşitleri 300 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı 325 gr 16 TL (5 - 6 Ekim'de 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.