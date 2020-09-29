30 EYLÜL - 6 EKİM Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 30 EYLÜL - 6 EKİM 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 30 EYLÜL - 6 EKİM 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, Rowell 43’’ Uydu Alıcı Led TV oldu. 6 taksit imkanıyla sunulan bu ürün ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 1399 TL'ye sunuluyor! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK 30 EYLÜL - 6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Rowel 43" Uydu Alıcılı Led Tv 1.399 TL

Su Arıtma Cihazı 499 TL

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 169 TL

Sinbo Elektrikli Izgara 109 TL

LAVA Yuvarlak Döküm Tava 69,90 TL

Aile Boyu Çaydanlık 99,90 TL

Metal Oval Sepet 19,95 TL

Mutfak Halısı 80x150 cm 39,95 TL

Cem Balık Tavası 32 cm 59,90 TL

Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 54,90 TL

Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 54,90 TL

Kumsal Granit Efektli Tava 26 cm 29,95 TL

Kumsal Granit Efektli Sahan 20 cm 24,95 TL

Çelik Kağıt Havluluk 9,99 TL

Titiz Matara 500 cc 5,99 TL

Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL

Çelik Saklama Kabı 16 cm 14,95 TL

Çelik Saklama Kabı 18 cm 16,95 TL

Çelik Saklama Kabı 20 cm 18,95 TL

Titiz Ne Alırsan 3,25 TL

Kadın / Erkek Gondol Terlik 13,95 TL

Kadın / Erkek Casual Ayakkabı 39,95 TL

Erkek Çantalı Yağmurluk 64,90 TL

MaxFlex Erkek Halı Saha Ayakkabısı 39,95 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 15,95 TL

Plah-Doh Oyun Hamuru Çeşitleri 34,95 TL

Nerf Alpha Strike Fang 37,95 TL

Barbie Prenses Bebek 29,95 TL

Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu 17 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.