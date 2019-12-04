Şok aktüel 4 Aralık 2019 | Şok 4 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 4 Aralık kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 4 Aralık 2019 ürünleri neler? Şok aktüel 4 Aralık 2019 ve Şok 4 Aralık aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 4 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalogda Elektrikli çay makinesinden kışlık giyim ürünlerine, temizlik ürünlerinden iç kışlık yorgana kadar onlarca üründe büyük indirim fırsatı sunuluyor

Şok aktüel 4 Aralık 2019

4 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kış mevsimine özel olarak sunulan aktüel katalog ürünleri arasında Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan, Bambu Nano Yastık, termo tabanlı MaxFlex Erkek Bot, Erkek Panduf, Kadın Pijama Takımı, Çocuk Pijama Takımı, Sleepy Jumbo Paket Bebek Bezi Çeşitleri, Bingo Toz Çamaşır Deterjanı ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK 4 Aralık ŞOK aktüel kataloğunun tamamı…

Şok 4 Aralık aktüel kataloğu ürünleri neler

- Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL

- Dophia Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL

- 50x70 cm ebatlarında Dophia Bambu Nano Yastık 49,90 TL

- 40-44 numara aralığında termo tabanlı MaxFlex Erkek Bot 45 TL

- 36-40 numara aralığında Gezer Desenli Kadın Terlik Çeşitleri 11,95 TL

- Erkek Panduf 16,95 TL

- Kadın Ev Patiği 7,99 TL

- Kadın Bambu Ev Patiği 4,99 TL

- Kadın Pijama Takımı 39,90 TL

- Çocuk Pijama Takımı 29,90 TL

- Chantale Kadın Termal Tayt 14,95 TL

- %100 akrilik kumaş Kadın ve Erkek Pijama Altı 19,95 TL

- Kadın Panço 17,95 TL

- Erkek Şönil Balıkçı Bere 5,99 TL,

- Erkek/Kadın/Çocuk Bere Çeşitleri 9,99 TL,

- Erkek Atkı 9,99 TL

- Kar Eldiveni 29,90 TL

- Vaseline Original 100 ml 10,43

- Sleepy Jumbo Paket Bebek Bezi Çeşitleri 69,95 TL

- Sleepy Sensitive Islak Havlu 90 yaprak 4,95 TL

- 25 TL üstü alışverişlerde Finish 30'lu Hepsi 1 Arada Bulaşık Tableti 23,90 TL

yerine 15 TL

- 1 alana 1 bedava kampanyasında 20 gr Ülker Piko 5 Çeşitleri 2 TL

- 8 Kg Bingo Toz Çamaşır Deterjanı 37,90 TL

- 2,5 litre Dixi Yaban Gülü Yüzey Temizleyici 10,90 TL

- Sleepy Jumbo Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL

- Yuvarlak Sepet 9,99 TL

- WC Fırça Takımı 9,99 TL

- Döner Mekanizmalı Temizlik Seti 34,90 TL

- Sinbo Dijital Baskül 36,90 TL

- 4'lü Ahşap Görünümlü Askı 6,99 TL

- Gokidy Oyuncak Ütü ve Ütü Masası 12,95 TL

- Oyuncak Temizlik Seti 11,95 TL

- SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5 TL

- Sinangil Glütensiz Un 500 gr 5,95 TL

- Cam Bardak Hediyeli Nescafe Gold 150 gr 29,95 TL

- Rexona Kadın-Erkek Deodorant Çeşitleri 200 ml 17,90 TL

- Ariel Dağ Esintisi/Parlak Renkler Çamaşır Deterjanı 8 kg 49,90 TL

- Ariel Sıvı Deterjan Fırsat Paketi ve 26 yıkama Fairy Bulaşık Sıvısı 650 m

31,90 TL

- Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tablet 65’li 64,95 TL

- Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı 1400 ml 11,90 TL