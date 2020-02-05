Şok aktüel 5 Şubat 2020 | Şok 5 Şubat aktüel kataloğu ürünleri neler

Hafta sonu yaklaşınca tüm tüketiciler Şok 5 Şubat kataloğu araştırmaya başladı. Peki Şok aktüel 5 Şubat 2020 ürünleri neler? Şok 5 Şubat aktüel kataloğu nasıl? İşte merak ettikleriniz...

ŞOK 5 Şubat 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın kataloğunda tabak çeşitlerinden elektrikli ev aletlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar 41 ayrı üründe indirim fırsatı yer alıyor.

5 Şubat’tan itibaren indirim olarak satışa sunacağı aktüel ürünleri açıkladı. 5-11 Şubat tarihleri arasında Sinbo Elektrikli Izgara, LAVA Döküm Yuvarlak Tava, Çelik Kepçe / Kevgir Çeşitleri, Borcam Dikdrtgen

Gravürlü Tepsi, LAV Keops Bardak 3'lü, LAV Alya Çay Seti 12 Parça, Çekmece Kaşıklık, Luminarc Küçük Kase, Luminarc Pasta Tabağı, Luminarc Servis Tabağı, Luminarc Yemek Tabağı, Siyah Kulplu Sunum Tepsisi, Siyah Bakır Baskılı Kavanoz ve çok daha fazla üründe kampanya yer alıyor. İşte ŞOK 5 Şubat aktüel ürünlerin listesi...

Şok aktüel 5 Şubat 2020

- Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL

- LAVA Döküm Yuvarlak Tava 64,90 TL

- Çelik Kepçe / Kevgir Çeşitleri 12,95 TL

- Borcam Dikdrtgen Gravürlü Tepsi 3800 cc 29,95 TL

- LAV Keops Bardak 3'lü 9,99 TL

- LAV Alya Çay Seti 12 Parça 24,95 TL

- Çekmece Kaşıklık 38,5x11x5,2 cm 9,99 TL

- Luminarc Küçük Kase 12 cm 4,99 TL

- Luminarc Pasta Tabağı 19 cm 4,99 TL

- Luminarc Servis Tabağı 25 cm 4,99 TL

- Luminarc Yemek Tabağı 22,5 cm 4,99 TL

- Siyah Baykuş Askılık 40,5x18 cm 12,95 TL

- Siyah Kulplu Sunum Tepsisi 9,99 TL

- Siyah İşlemeli Dikdörtgen Tepsi 14,95 TL

- Siyah Bakır Baskılı Kavanoz 425 cc 3,99 TL

- Siyah Bakır Baskılı Kavanoz 660 cc 4,99 TL

- Siyah Bakır Baskılı Kavanoz 1000 cc 5,99 TL

- Siyah Bakır Baskılı Yağlık 750 cc 6,99 TL

Şok 5 Şubat aktüel kataloğu ürünleri neler

- Gliss Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 360 ml 9 TL (25 TL ve üzeri

alışverişlerde geçerlidir)

- Lezzetlim Anne Köftesi 400 gr 17,90 TL

- SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL

- Tat Ketçap 650 gr + Tat Mayonez 560 gr 13,95 TL

- Sarıyer Gazoz 6x250 ml 5,95 TL

- Oreo Thins 96 gr 4,95 TL

- Ülker Kremalı Çifte Lezzet Kakaolu / Frambuazlı 165 gr 3 TL

- Ülker Dankek Meyveli Baton Kek 200 gr 3,95 TL

- Ülker Çokokrem Kase 950 gr 18,95 TL