Şok aktüel 8 Mayıs ürünler kataloğu | Şok 8 Mayıs 2020 aktüel

8 Mayıs Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Peki Şok aktüel 8 Mayıs 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var?

ŞOK 8 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor

Şok aktüel 8 Mayıs ürünler kataloğu

8 Mayıs tarihinden itibaren ŞOK market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin kataloğu açıklandı. 6-12 Mayıs tarihleri arasında; Raks Leona 2'li Bakım Seti Saç Kurutma Makinesi + Saç Düzleştirici, Raks

Jetmix El Mikseri, Kılıçlar 24 Parça Çatal, Kaşık, Bıçak Seti, Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı, Kütahya Porselen 24 Parça Desenli Yemek Seti, Altın Bant Desenli Kahve Yanı Bardak 6'lı, Altın Bant Desenli Su Bardağı 6'lı, Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Altın Bant Desenli Karaf 1000 cc, Metal Palmiye Mumluk, Kadın Kutulu Şal / Eşarp ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünlerin tamamı…

Raks Leona 2'li Bakım Seti Saç Kurutma Makinesi + Saç Düzleştirici 119 TL

Raks Jetmix El Mikseri 54,90 TL

Kılıçlar 24 Parça Çatal, Kaşık, Bıçak Seti 179 TL

Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı 229 TL

Venüs Bıçak Seti 5 Parça 69,90 TL

Kütahya Porselen 24 Parça Desenli Yemek Seti 99,90 TL

Akdeniz Döküm Tava 79,90 TL

Akdeniz Döküm Karnıyarık Tencere 99,90 TL

Akdeniz Döküm Derin Tencere 99,90 TL

Borcam Yuvarlak Tepsi 19,95 TL

Altın Bant Desenli Karaf 1000 cc 49,95 TL

Altın Bant Desenli Kahve Yanı Bardak 6'lı 39,95 TL

Altın Bant Desenli Ayaklı Bardak 6'lı 79,90 TL

Altın Bant Desenli Su Bardağı 6'lı 49,95 TL

Altın Bant Desenli Meşrubat Bardağı 6'lı 49,95 TL

Altın Bant Desenli Çay Seti 69,90 TL

Metal Tepsi 16,95 TL

Metal Peçetelik 7,99 TL

Metal Kalp Mumluk 19,95 TL

Metal Palmiye Mumluk 12,95 TL

Metal Bisküvi Kutusu 14,95 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 3'lü 49,95 TL

Melamin Bombeli Büyük Boy Tepsi 19,95 TL

Melamin Kare Tepsi 2'li 29,95 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,95 TL

Baskılı Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,95 TL

Ahşap Ayaklı Desenli Sehpa 39,95 TL

Kadın Kutulu Şal / Eşarp 26,95 TL

Kadın Şal / Eşarp 19,95 TL

Kadın Pijama Takımı 49,95 TL

Polaris Kadın Babet Ayakkabı 49,95 TL

Gezer Bayan Tokalı Terlik 14,95 TL

Afrika Menekşesi 6,99 TL

Finish Hepsi Bir Arada Tablet 30'lu 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Golf Maraşım 500 ml 13,95 TL

Golf Maraşım Kesme 650 ml 16,95 TL

Lezzcafe 3'ü 1 Arada 10'lu 3,75 TL

SuperFresh Zeytinyağlı Ton Balığı 3x80 gr 15,95 TL

Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 gr 14,95 TL

Luna Tereyağı Paket 2x200 gr 6,95 TL

Mon Amour Açık Ton BB Krem 9,45 TL

Mon Amour Mat Likit Ruj 9,95 TL

Mon Amour Maskara 13,45 TL

Mon Amour Kajal Eyeliner 8,45 TL

Mon Amour Oje 2,50 TL

Mon Amour Aseton 130 ml 2,95 TL