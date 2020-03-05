Şok aktüel 7 Mart ürünler kataloğu | Şok 7 Mart 2020 aktüel
Şok aktüel 7 Mart ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler Şok'da bugün pek çok üründe sürprizle karşılaştı. Hediyelik ürünlerden elektronik ürünlere, züccaciyeden tekstil ürünlerine kadar tüm ürünlerde geçerli indirim fırsatı! İşte Şok 7 Mart 2020 aktüel itibaren raflarında bulunduracağı indirimli ürünler kataloğu.
ŞOK 7 Mart 2020 tarhl aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta LG 43’’Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV, tekstl ürünler, kadın erkek gym ve temzlk ürünler yer alıyor. İşte ŞOK ''Evn İhtyaçları'' kataloğunun tamamı...
7 Mart Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Peki Şok aktüel 7 Mart 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'da neler var? İşte Şok 7 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Şok aktüel 7 Mart ürünler kataloğu
Evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak ŞOK 7 Mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta LG Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV, Kilim Tabanlı Halı, Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Pamuk Tek Kişilik Çarşaf, Yastık Alezi, Kadın-Erkek Kaydırmaz Banyo Terlik, 10 Gözlü Dolap İçi Organizer, Vanish Gold Sıvı, Plastik Elbise Askısı ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğu...
- LG 43’’Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV 2.649 TL
- 80X150 Ölçülerinde Baskılı Kilim Tabanlı Halı 59,90 TL
- 120X180 Ölçülerinde Baskılı Kilim Tabanlı Halı 99,90 TL
- Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,95 TL
- Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,95 TL
Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu | Bim 6 Mart 2020 aktüel
Şok 7 Mart 2020 aktüel
- %100 Pamuk Tek Kişilik Çarşaf 19,95 TL
- %100 Pamuk Çift Kişilik Çarşaf 21,95 TL
- Visco Ortopedik Yastık 29,95 TL
- Kapitoneli Yastık 19,95 TL
- Yastık Alezi 9,99 TL
- Yastık Kılıfı 9,99 TL
- Kadın Spor Ayakkabı 34,95 TL
- Kadın-Erkek Kaydırmaz Banyo Terlik 13,95 TL
- Kadın/Erkek Çorap 3’lü 7,99 TL
- Erkek Boxer Seamless 9,99 TL
- 10 Gözlü Dolap İçi Organizer 17,95 TL
- Plastik Elbise Askısı 6’lı 4,99 TL
- * 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
- Kotex Ultra Süper Ekonomik Normal 26’lı Gece 18’li 10 TL
- Vanish Gold Sıvı 1,4 Lt 15 TL
- SuperFresh Pizza King 780 gr 11 TL
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