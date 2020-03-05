Şok aktüel 7 Mart ürünler kataloğu | Şok 7 Mart 2020 aktüel

ŞOK 7 Mart 2020 tarhl aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta LG 43’’Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV, tekstl ürünler, kadın erkek gym ve temzlk ürünler yer alıyor. İşte ŞOK ''Evn İhtyaçları'' kataloğunun tamamı...

7 Mart Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Peki Şok aktüel 7 Mart 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'da neler var? İşte Şok 7 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Şok aktüel 7 Mart ürünler kataloğu

Evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak ŞOK 7 Mart 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta LG Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV, Kilim Tabanlı Halı, Çift Kişilik Yatak Örtüsü, Pamuk Tek Kişilik Çarşaf, Yastık Alezi, Kadın-Erkek Kaydırmaz Banyo Terlik, 10 Gözlü Dolap İçi Organizer, Vanish Gold Sıvı, Plastik Elbise Askısı ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğu...

LG 43’’Full HD Smart Led Uydu Alıcılı TV 2.649 TL

80X150 Ölçülerinde Baskılı Kilim Tabanlı Halı 59,90 TL

120X180 Ölçülerinde Baskılı Kilim Tabanlı Halı 99,90 TL

Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,95 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,95 TL

Bim aktüel 6 Mart ürünler kataloğu | Bim 6 Mart 2020 aktüel

Şok 7 Mart 2020 aktüel