Şok aktüel 8- 14 Temmuz ürünler kataloğu | Alpino ankastre setini kaçırmayın!

8- 14 Temmuz Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 8- 14 Temmuz 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 8- 14 Temmuz 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Katalog da züccaciyeden ev tekstil ürünlerine, gıdadan giyme kadar tüm ürünlerde indirimli fiyatlar yer alıyor. Peki ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK AKTÜEL 8- 14 TEMMUZ ÜRÜNLER KATALOĞU

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Su Arıtma Cihazı 499 TL

Maress Çelik Çaycı 129 TL

Sos Tava Çeşitleri 13 cm 14,95 TL

Paşabahçe 4 Mevsim Kavanoz 1000 cc 4,99 TL

Paşabahçe Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 5 Litre 19,95 TL

Paşabahçe Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 3 Litre 16,95 TL

LAV Marina Su Bardağı 345 cc 3,50 TL

Çok Amaçlı Renkli Bıçak 4,99 TL

Plastart Erzak Kabı 1,7 Litre 3,99 TL

Plastart Patates / Soğan Saklama Kabı 14 Litre 14,95 TL

Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklam Kabı 5,99 TL

Titiz Dekoratif Sabunluk 3,99 TL

Dokuma Plaj Çantası 19,95 TL

Kadın Yazlık Çorap 5,99 TL

Erkek Bermuda / Kadın Kapri Şort 29,95 TL

Kadın Basic T-Shirt 15,95 TL

Kız Çocuk Kolsuz Elbise 13,95 TL

Gezer Kadın / Erkek Sandalet Çeşitleri 34,95 TL

Persil Toz Deterjan 3 Kg 16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 7215’i aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.



Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.