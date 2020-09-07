ŞOK Aktüel 9 - 15 Eylül | Alpina ankastre mutfak seti SADECE 1079 TL!

9 - 15 EYLÜL Şok aktüel ürünler kataloğu pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki Şok aktüel 9 - 15 EYLÜL 2020 ürünleri hangileri? Bu hafta Şok'ta neler var? ŞOK 9 - 15 EYLÜL 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü, Alpina markalı ocak, fırın, davlumbazdan oluşan ve ŞOK Aktüel müşterilerine sadece 1079 TL'ye sunulan ankastre mutfak seti! Peki ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK 9 - 15 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Rowell 32" Led Tv 799 TL

Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL

Raks Saç Düzleştici 54,90 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 129 TL

Sinbo Tost Makinesi 149 TL

Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL

Everest Wifi Güvenlik Kamerası 199 TL

S-Link Dalga Koruma Adaptörü 39,95 TL

Asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL

Asonic HDMI Kablo 12,95 TL

Paşabahçe Casablanca Bardak 355 cc 2,99 TL

Persil Toz Çamaşır Deterjanı 3 Kg 17 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin 81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında 24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.