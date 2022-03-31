Şok diyet 1 ayda 15 kilo garantili! En iyi kilo verdiren diyet, uygulayanları şaşkına çevirdi!

Ramazan ayı ve ardından yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte, sevabını fırsata çevirmek isteyenler kilo alımını durdurmak istiyor. Ramazan'da tutulan orucun ardından kendini tatile atmak isteyenler fit bir vücut görüntüsü için "Şok diyet 1 ayda 15 kilo, en iyi kilo verdiren diyet programı" başlıklarına göz atıyor. Haberimizde Diyetisyen Kübra Zora'nın tavsiyelerinden derlediğimiz şok diyet detaylarına yer verdik...

ŞOK DİYET 1 AYDA 15 KİLO, EN İYİ KİLO VERDİREN DİYET

Diyetisyen Kübra Zora, 1 ayda 15 kilo garantili şok diyeti uygularken hiç kaçamak yapmamanız gerektiğine dikkat çekerek, "Şok diyeti uyguladığınız süre boyunca gazlı içecek, fast food, tatlı, pasta, börek, ambalajlı ürün, cips gibi yiyecekleri tüketmemeniz gerektiğinizi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı. Hedeflediğiniz kiloya kavuştuğunuzda ise bu yiyecekleri tekrar tüketmeniz hızlıca kilo almanıza sebep olacaktır.

Yapılan diyeti spor ve egzersizlerle dengelediğiniz takdirde çok daha sıkı bir görünüme kavuşacağınıza dikkat çeken Kübra Zora, vücudu yormayan ancak etkisinin fazla olduğu bilinen mekik hareketinin bu dönemde çok faydalı olacağını söyledi.

1 AYDA 15 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı (09:00)

1 dilim beyaz peynir

1 adet haşlanmış yumurta

Bol yeşillik

1 ince dilim tam buğday ekmeği

Çay serbest

Ara öğün (11:00)

1 fincan şekersiz sütlü kahve veya yeşil çay

Öğle (13:30)

60 g et/tavuk veya balık ile bol yeşillikli salata

2 su bardağı ayran

Ara öğün (16:00)

1 bardak yeşil çay

2 adet badem

Akşam (19:00)

6 yemek kaşığı sebze yemeği (fasulye, ıspanak hiç fark etmez)

4 yemek kaşığı light yoğurt

Bol salata

Ara öğün (21:30)

1 su bardağı light süt veya light yoğurt

2. ALTERNATİF LİSTE

1 fincan yeşil çay / detoks suyu / kahve uyanır uyanmaz tüketmelisiniz.

Kahvaltı (10:00)

2 dilim peynirli domatesli tam buğday ekmeğiyle yapılmış tost

1 kase sütlü müsli

Bol yeşillik salatası

Ara Öğün (11:30)

Sebze- meyve (1 adet)

7 adet çiğ badem

Öğle (12:30-13:00)

Haşlanmış sebze

1 adet fırında balık

1 kase az yağlı/yağsız yoğurt

Ara Öğün (14:30)

1 orta boy bitter çikolata

Türk kahvesi (şekersiz)

Atıştırmalık (16:00)

Küçük kase haşlanmış veya fırınlanmış patates

Akşam (18:00)

Mercimek çorbası/Domates çorbası

Izgara sebze ya da haşlanmış tavuk

1 kase az yağlı yoğurt ya da sebze suyu

3. ALTERNATİF DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

1 adet haşlanmış yumurta

2 adet az yağlı beyaz peynir

Öğle

Zeytinyağlı bol yeşillikli salata

Akşam

1 adet ızgara alabalık

Bol yeşillikli salata (bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

4. ALTERNATİF DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

2 dilim dil peyniri

1 tatlı kaşığı pekmez

Evinizdeki herhangi bir meyve çayı veya yeşil çay

Öğle

Bol yeşillikli salata (bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

Akşam

150 gram yağsız ızgara tavuk

1 bardak ayran (dilerseniz az tuz ekleyebilirsiniz)

7.Gün

Kahvaltı

2 dilim tam buğday ekmeğine sürülmüş fıstık ezmesi (fıstık ezmesi 2 kaşık olmalıdır)

Öğle

Bol yeşillikli salata (bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

Akşam

150 gram yağsız ızgara tavuk

1 bardak ayran (dilerseniz az tuz ekleyebilirsiniz)

Diyetinizi uygularken günlük en az 2,5 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz.