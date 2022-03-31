Şok diyet 1 ayda 15 kilo garantili! En iyi kilo verdiren diyet, uygulayanları şaşkına çevirdi!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler için "Şok diyet 1 ayda 15 kilo" konu başlığına yer verdik. Şok diyet son zamanların en çok uygulanan ve en iyi sonuç veren diyet tarzı oldu. İşte, Şok diyet 1 ayda 15 kilo, en iyi kilo verdiren diyet programı...
Ramazan ayı ve ardından yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte, sevabını fırsata çevirmek isteyenler kilo alımını durdurmak istiyor. Ramazan'da tutulan orucun ardından kendini tatile atmak isteyenler fit bir vücut görüntüsü için "Şok diyet 1 ayda 15 kilo, en iyi kilo verdiren diyet programı" başlıklarına göz atıyor. Haberimizde Diyetisyen Kübra Zora'nın tavsiyelerinden derlediğimiz şok diyet detaylarına yer verdik...
ŞOK DİYET 1 AYDA 15 KİLO, EN İYİ KİLO VERDİREN DİYET
Diyetisyen Kübra Zora, 1 ayda 15 kilo garantili şok diyeti uygularken hiç kaçamak yapmamanız gerektiğine dikkat çekerek, "Şok diyeti uyguladığınız süre boyunca gazlı içecek, fast food, tatlı, pasta, börek, ambalajlı ürün, cips gibi yiyecekleri tüketmemeniz gerektiğinizi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı. Hedeflediğiniz kiloya kavuştuğunuzda ise bu yiyecekleri tekrar tüketmeniz hızlıca kilo almanıza sebep olacaktır.
Yapılan diyeti spor ve egzersizlerle dengelediğiniz takdirde çok daha sıkı bir görünüme kavuşacağınıza dikkat çeken Kübra Zora, vücudu yormayan ancak etkisinin fazla olduğu bilinen mekik hareketinin bu dönemde çok faydalı olacağını söyledi.
1 AYDA 15 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
Kahvaltı (09:00)
- 1 dilim beyaz peynir
- 1 adet haşlanmış yumurta
- Bol yeşillik
- 1 ince dilim tam buğday ekmeği
- Çay serbest
Ara öğün (11:00)
- 1 fincan şekersiz sütlü kahve veya yeşil çay
Öğle (13:30)
- 60 g et/tavuk veya balık ile bol yeşillikli salata
- 2 su bardağı ayran
Ara öğün (16:00)
- 1 bardak yeşil çay
- 2 adet badem
Akşam (19:00)
- 6 yemek kaşığı sebze yemeği (fasulye, ıspanak hiç fark etmez)
- 4 yemek kaşığı light yoğurt
- Bol salata
Ara öğün (21:30)
- 1 su bardağı light süt veya light yoğurt
2. ALTERNATİF LİSTE
- 1 fincan yeşil çay / detoks suyu / kahve uyanır uyanmaz tüketmelisiniz.
Kahvaltı (10:00)
- 2 dilim peynirli domatesli tam buğday ekmeğiyle yapılmış tost
- 1 kase sütlü müsli
- Bol yeşillik salatası
Ara Öğün (11:30)
- Sebze- meyve (1 adet)
- 7 adet çiğ badem
Öğle (12:30-13:00)
- Haşlanmış sebze
- 1 adet fırında balık
- 1 kase az yağlı/yağsız yoğurt
Ara Öğün (14:30)
- 1 orta boy bitter çikolata
- Türk kahvesi (şekersiz)
Atıştırmalık (16:00)
- Küçük kase haşlanmış veya fırınlanmış patates
Akşam (18:00)
- Mercimek çorbası/Domates çorbası
- Izgara sebze ya da haşlanmış tavuk
- 1 kase az yağlı yoğurt ya da sebze suyu
3. ALTERNATİF DİYET LİSTESİ
Kahvaltı
1 adet haşlanmış yumurta
2 adet az yağlı beyaz peynir
Öğle
Zeytinyağlı bol yeşillikli salata
Akşam
1 adet ızgara alabalık
Bol yeşillikli salata (bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
4. ALTERNATİF DİYET LİSTESİ
Kahvaltı
2 dilim dil peyniri
1 tatlı kaşığı pekmez
Evinizdeki herhangi bir meyve çayı veya yeşil çay
Öğle
Bol yeşillikli salata (bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
Akşam
150 gram yağsız ızgara tavuk
1 bardak ayran (dilerseniz az tuz ekleyebilirsiniz)
7.Gün
Kahvaltı
2 dilim tam buğday ekmeğine sürülmüş fıstık ezmesi (fıstık ezmesi 2 kaşık olmalıdır)
Öğle
Bol yeşillikli salata (bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
Akşam
150 gram yağsız ızgara tavuk
1 bardak ayran (dilerseniz az tuz ekleyebilirsiniz)
Diyetinizi uygularken günlük en az 2,5 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz.