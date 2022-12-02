Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!

İngiltere'de kendini trans birey olarak tanıtan ve 14 yaşındaki bir kızı hamile bırakmaktan yargılanan adam şok etkisi yarattı.

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Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor! 1

İngiltere'de yaşayan David Orton ya da bilinen diğer adıyla Danielle Rose Gemini, 14 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girerek hamile kalmasına neden olmak suçundan yargılanıyor.

Dünyanın gündemine oturan olay şok etkisi yarattı.

Yanında kaldığı aileye kendini trans birey olarak tanıtan ve tüm bu suçları işleyen Orton, tutuklandığı Leicestershire Mahkemesi'nde kendine bu cinsel kimliği atamadığı gibi kendini herhangi bir kimlikle de tanımlamadı.

Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor! 2

Memur kayıtlarına göre Orton'la epey uzun bir süredir vakit geçiren kurbanın ailesi, kızları ile arasında cinsel bir ilişki olduğundan şüphelenmeye başladı.

Hamile kalan ve yaşadıklarını tam olarak idrak edemeyen çocuk, bir süre içine kapansa da durumu ailesiyle paylaşarak polise gitti.

Polis memurunun ifadesine göre Orton, yalnızca küçük kızı değil ona sahip çıkan ve samimi olduğuna inanan aileyi de kandırdı.

Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor! 3

Kurban 2021 yılında Orton hakkında şikayette bulununca genç adam ile ilgili 2020 yılından bir şikayet daha olduğu ortaya çıktı.

Orton bir çocukla dört kez cinsel ilişkiye girmek ve iki kez 13-15 yaşlarında birine tecavüz etmek suçlamaların hüküm giydi.

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