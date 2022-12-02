Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!

İngiltere'de yaşayan David Orton ya da bilinen diğer adıyla Danielle Rose Gemini, 14 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girerek hamile kalmasına neden olmak suçundan yargılanıyor.

Dünyanın gündemine oturan olay şok etkisi yarattı.

Yanında kaldığı aileye kendini trans birey olarak tanıtan ve tüm bu suçları işleyen Orton, tutuklandığı Leicestershire Mahkemesi'nde kendine bu cinsel kimliği atamadığı gibi kendini herhangi bir kimlikle de tanımlamadı.