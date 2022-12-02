Şok etkisi yaratan olay! Kendini kadın olarak tanıtan adam, bir ailenin 14 yaşındaki kızını hamile bırakmaktan yargılanıyor!
İngiltere'de kendini trans birey olarak tanıtan ve 14 yaşındaki bir kızı hamile bırakmaktan yargılanan adam şok etkisi yarattı.
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