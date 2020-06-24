Şok iddia! Emre Aşık'ı öldürtmek için 10 Milyon teklif etti!

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Yağmur Aşık eşini öldürtmek İ.Y.'ye 10 milyon lira teklif etti. Eski futbolcu Emre Aşık’la boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce’de cezaevi firarisi Erdi Sungur’la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı.

Serbest bırakılan Aşık’ın yanındaki şüpheli tutuklanırken, üçüncü kişinin ifadesi şoke etti. İddialara göre Emre Aşık’ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp’i öldürüp, Düzce’de gömeceklerdi.

ARAÇTAN SİLAHLAR ÇIKMIŞTI

Yağmur Sarnıç, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı.

CİNAYET PLANINI ANLATTI

Soruşturma kapsamında bir süre sonra Sungur'u saklayan İ.Y. gözaltına alındı. İddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürtmeyi planlıyordu. İ.Y. ifadesinde cinayet planını da anlattı.

Gündemi sarsan cinayet planı: Kahvaltıda Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptılar. Parasını almak için öldüreceklerini söylediler. Erdi, bana, 'Eğer Emre'yi öldürürsen para Yağmur'a kalacak.

Bu paradan sana 10 milyon lira vereceğim. Sen bize bu işi yapacağımız yeri göstereceksin' dedi. Yağmur Sarnıç, 'Emre'yi öldürünce buralara gömsek olur. Buralarda kimse yok' dedi.

Erdi de 'Tabi olur' dedi. Dönerken aracın torpidosundaki iki tabancayı gösterdiler. 'Niyetimiz ciddi, bu adamı ortadan kaldıracağız. Şu an öldürüp gömmek için yer arıyoruz. En uygun da senin gösterdiğin yer' dediler.

"DOSYANIN İÇERİĞİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları Erdi Sungur'un da itiraf ettiğini belirterek, şunları söyledi: Dosyanın içeriğini görünce şok yaşadık.

Emre Aşık'ı öldürtme planı üzerinden davaya müdahil olduk. Bu planı Yağmur Sarnıç'la birlikte yapan Erdi Sungur şu anda tutuklu.

Erdi Sungur bunu bana açık açık anlattı. 'Amacımız sizi ve Emre Bey'i öldürtmekti. Bu konuyu kökünden temizlemekti' dedi.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN OLAYI YALANLADI

Hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamayla yalanlayan Yağmur Sarnıç: "Sadece gülüyorum" dedi.