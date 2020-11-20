Sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan çifti Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yine şok etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi aldatıyor.

Söylemezsem Olmaz'da ortaya çıkan bu iddiaya göre Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emir Bayer ile aldattı.

Konuyla ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Selin Ciğerci'nin bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada 'Kızlar kocalarınıza sahip çıkın' tarzında paylaşımlar yapması iddiaların gerçek olup olmadığı konusunda takipçilerinin akıllarında soru işaretleri bıraktı.

Melisa Emir Bayer, Selin Ciğerci'nin ürünlerin reklamında yer almıştı.

Gökhan Çıra'nın Melisa Emir Bayer'in sosyal medyada tüm fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.