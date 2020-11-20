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  3. Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile arasında neler oluyor? Magazin gündeminin kuşkusuz en çok konuşulan çifti Gökhan Çıra, Selin Ciğerci hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emir Bayer ile aldattı.

Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan çifti Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yine şok etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi aldatıyor.

Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

   

 Söylemezsem Olmaz'da ortaya çıkan bu iddiaya göre Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emir Bayer ile aldattı.

Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Konuyla ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Selin Ciğerci'nin bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada 'Kızlar kocalarınıza sahip çıkın' tarzında paylaşımlar yapması iddiaların gerçek olup olmadığı konusunda takipçilerinin akıllarında soru işaretleri bıraktı.

Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Melisa Emir Bayer, Selin Ciğerci'nin ürünlerin reklamında yer almıştı.

Şok iddia! Melisa Emir Bayer ve Gökhan Çıra aşkı patladı! Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattı mı?

Gökhan Çıra'nın Melisa Emir Bayer'in sosyal medyada tüm fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı. 



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