Şok Marketler, 2019’un ilk yarısında satışlarını yüzde 38 artırdı

Türkiye'nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden Şok Marketler (SOKM), 2019 ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Şok Marketler, 2019'un ilk yarısında 480 yeni mağaza açarak güçlü büyümesini devam ettirdi.

Türkiye'nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden Şok Marketler Tic. A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019'un ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler, 2019'in ilk yarısında satışlarını 2018'in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL'ye çıkardı.

Şok Marketler yılın ilk yarısında 480 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6.844'e yükseltti. Açtığı her yeni mağazayla istihdama katkı sağlayan Şok Marketler'in toplam çalışan sayısı 2019'un ilk yarısında 30 bini aştı. Şok Marketler'in FAVÖK'ü (TFRS 16 etkisi hariç) 2019'un ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 58 oranında artarak 358 milyon TL'ye yükseldi.

Uğur Demirel "30 bin kişilik büyük bir aile olduk"

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel yarıyıl sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Halka arzın üzerinden geçen bir yıllık süre içerisinde şirketimizin gösterdiği performanstan memnuniyet duyuyoruz. Yılın ilk yarısında 480 mağaza açarak gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen oyuncularından biriyiz. İlave 2.790 kişiye istihdam sağlayarak 30 bin kişilik büyük bir aile olduk. Bu sayede, ülkemizin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi devam ettirerek istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Her gün düşük fiyat politikası ve Mis, Piyale, Evin, Amigo gibi uygun fiyatlı ve yüksek kalitedeki öz markalarımız sayesinde enflasyonla mücadeleye katkı sağladık. Tüm bunlara ilave olarak, meyve-sebzede uyguladığımız sözleşmeli tarım faaliyetlerimiz ve doğrudan tedarik yöntemimiz sayesinde müşterilerimize ucuz ve kaliteli ürün sunarken çiftçimizi de desteklemeye devam ettik.

Önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerimizi ve güçlü büyüme performansımızı devam ettirerek ülkemiz ekonomisine, hissedarlarımıza, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer katmayı hedefliyoruz."

Kaynak: İHA