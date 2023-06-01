ŞOK marketlerinde Babalar Günü’ne özel kampanya! Bu fiyatları görenin Babalar Günü hediyesi hazır! ŞOK 1-6 Haziran kataloğu yayımlandı

ŞOK market, 1-6 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel katalogunu yayınladı. Bu katalogda, 2023 Babalar Günü'ne yaklaşırken birbirinden farklı ürünlerde indirimler sunuluyor. Özellikle bahçe işlerine ilgi duyan erkeklere yönelik darbeli matkap gibi özel ürünler cazip fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca erkek pijama takımları da indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kadınlar için ise mutfak ürünleri, oje kurutucu ve kahve makinesi gibi ürünlerde büyük indirimler bulunuyor.

ŞOK aktüel katalogunda ayrıca scooter, oyuncaklar ve çocuklar için yaz tatili fırsat ürünleri de yer alıyor. Bu katalog, ucuz alışveriş yapmak isteyenler tarafından merakla beklenen bir fırsat sunuyor. Babalar Günü için ise özel sürpriz kampanyaları düzenlenmiş ve bu kampanyalar katalogda yerini almış durumda. Ayrıca bahçe ve badana işleriyle uğraşanlar için özel ürünlerin de indirimli olarak raflarda yer aldığı katalogda birçok fırsat bulunuyor.

Haberin Devamı

ŞOK marketin 1-6 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalogu, alışveriş yapmak isteyenler için birçok seçenek sunuyor. İndirimli ürünlerin yer aldığı katalogu inceleyerek ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

1-6 HAZİRAN ŞOK MARKET KATALOĞU



