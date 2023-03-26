ŞOK Market'te teknoloji bayramı başladı! Telefondan tablete, kulaklıktan şarj cihazına flaş indirimler: Kredi kartını kapan koşuyor!

ŞOK marketler, 25 Mart 2023 tarihinde yayımlayacağı aktüel ürünler kataloğunda teknolojik cihazlar, mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve çocuk oyuncaklarında büyük indirimler sunacak. Ürünlerin cumartesi günü raflarda yerini alması bekleniyor.





Bu hafta ŞOK marketlerinde birbirinden farklı ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. LED Tv'lerden bilgisayar ve akıllı saatlere, kahve makinelerinden kulaklıklara, hamur setlerinden yumuşatıcılara kadar çok sayıda ürün, 25 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. Aşağıda, kampanyanın ayrıntıları yer almaktadır.

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Bilgisayardan airfrier'a oyuncu kulaklıkları, televizyonlar ve çocuk oyuncakları mükemmel fiyatlarla sizlerle... Şok Marketler zinciri, yeni bir kampanya ile birçok indirimli ürün sunacak. Televizyon, bilgisayar, kulaklık, oyuncaklar ve airfrier gibi ürünler de kampanyada yer alacak. Kampanya tüm Şok Marketler'de geçerli olacak. Bu dönemde, müşteriler birçok üründe indirimli fiyatlarla karşılaşacaklar. Televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, kulaklık ve oyuncak gibi çeşitli ürünler de kampanyada yer alacak. Ayrıca, airfrier gibi mutfak aletleri de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Şok Marketler'in bu kampanyası, müşterilerin bütçelerini korumak için fırsatlar sunarken, aynı zamanda ihtiyaçları olan ürünleri de daha uygun fiyatlarla satın almalarını sağlayacak.