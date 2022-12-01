Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!

Çin'de doğum yapmak için gittiği hastaneye Kovid-19 testi olmadığı için alınmayan bir kadının bebeğini sokak ortasında doğurduğu görüntüler gündeme oturdu.

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Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı! 1

Çin'de yürütülen "Sıfır vaka" politikası nedeniyle sert önlemler uygulanmaya devam ediyor.

Bu önlemler kapsamında hamile bir kadının Kovid-19 testi olmadığı için doğum yapmak üzere gittiği hastaneden içeri alınmadığı ve bu nedenle sokak ortasında doğum yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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