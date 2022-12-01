HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!
Çin'de doğum yapmak için gittiği hastaneye Kovid-19 testi olmadığı için alınmayan bir kadının bebeğini sokak ortasında doğurduğu görüntüler gündeme oturdu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın"
CANLI | Başkan Erdoğan, 'Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"