Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!

Çin'de yürütülen "Sıfır vaka" politikası nedeniyle sert önlemler uygulanmaya devam ediyor.

Bu önlemler kapsamında hamile bir kadının Kovid-19 testi olmadığı için doğum yapmak üzere gittiği hastaneden içeri alınmadığı ve bu nedenle sokak ortasında doğum yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.