Sporting CP Başakşehir maç sonucu | Sporting CP Başakşehir maç özeti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Sporting Lizbon'la karşılaştı.

Sporting Lizbon'un gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar, 51. dakikada ise Vietto atarken Başakşehir'in golünü 77. dakikada Edin Visca attı. Maç Sporting'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

SPORTING CP - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

GOL | Maçın hemen başında kalemizde şok bir gol gördük. Portekiz ekibi, 3. dakikada Coates'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından kalemize tehlikeli gelen Lizbon, Cabral'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sporar'ın vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

Portekiz ekibi kalemizde tehlikeli ataklar bulmaya devam ediyor. 15. dakikada kullanılan kornerde top Sporar'ın önüne düştü. Sloven forvetin şutunu Mert, güçlükle çelmeyi başardı.

22. dakikada Mert Günok kalesini yine gole kapattı. Ceza sahası dışında Vietto'nun sert şutuna güçlükle uzanan tecrübeli eldiven, topa sahip olmayı başardı.

Lizbon'un 26. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Savunma arkasına sarkan Sporar'ın şutu direkten ceza sahasının dışına yöneldi. Gelişine sert ve isabetli bir vuruş yapan Cabral, topu ağlara yolladı fakat yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından karar değişmedi ve oyun devam etti.

Başakşehir ilk tehlikeli atağını 30. dakikada gerçekleştirdi. Crivelli'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Visca, arka direğe doğru ortasını yaptı. Kaleci Maximiano'yu geçen topa temsilcilerimiz hücumcuları vuramayınca araya giren Lizbon savunması güçlükle tehlikeyi önledi.

Dönen topta Portekiz ekibi golü aradı. Jovane'nin ara pasında savunma arkasına koşu yapan Sporar, Mert'le yine karşı karşıya kaldı. Kalesine duvar örer Mert, golcü oyuncuya geçit vermedi.

GOL | Üst üste gelen atakların ardından kalemizde 2. golü gördük. Sağ açıkta Stefan Ristovski'nin yaptığı ortaya gelişine vuran Sporar, farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

İlk yarı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Okan Buruk, 2. yarıya değişiklikle başladı. Fredrik Gulbrandsen'in yerine Berkay Özcan oyuna girdi.

İkinci yarı Sporting Lizbon'un santra vuruşuyla başladı.

GOL | Başakşehir'in yaptığı hatalar zincirinin ardından 51'de fark 3'e çıktı. Ceza sahası içerisinde Caicara'nın büyük hatasıyla topla buluşan Vietto, Mert'in üstünden topu ağlara göndermeyi başardı.

57. dakikada sarı kart gören Enzo Crivelli, rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan golcü oyuncu, kritik maçta görev alamayacak.

60. dakikada Mahmut'un pasında Lizbon savunmasına zor anlar yaşatan İrfan Can, arka direkteki Visca'yı gördü. Yerden sert gelen ortaya düzgün bir vuruş yapan Visca, kaleci Maximiano'yu geçemedi.

70. dakikada Başakşehir'de Skrtel'in yerine Elia oyuna dahil oldu. Sporting Lizbon'da ise Sporar, yerini Pedro Mendez'e bıraktı.

GOOOL | 75'te penaltı kazandık. Caicara'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Crivelli, boş durumda olan Demba Ba'ya topu gönderdi. Lizbon forması giyen Neto, Senegalli yıldızı topa vurmak üzereyken düşürdü, hakem Anthony Taylor penaltı noktasını gösterdi. Sarı kart gören Neto, gelecek maç cezalı duruma düştü. Topun başına geçen Visca, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, temsilcimiz golü buldu.

79. dakikada Başakşehir'de Ponck, Vietto'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 90 dakika Lizbon'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.