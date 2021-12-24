Şok Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Şok Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şok tedavisi ne demek? Şok tedavisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şok tedavisi kelimesi. Peki şok tedavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şok tedavisi nedir, şok tedavisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞOK TEDAVİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şok tedavisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şok tedavisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyinden gerilimli elektrik geçirme veya organizmanın dengesini sarsma yoluyla beyin işlevlerini uyarıcı bir tedavi yöntemi

