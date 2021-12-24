2022 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Müh. Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105810077Şok Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Şok Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Boğaziçi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 1022100112022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 100110036Orfoz ne demek, TDK'ya göre Orfoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üni. Bilgisayar Müh. Taban, Tavan Puan (Lisans) | 1104101432022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200110044Pozitron ne demek, TDK'ya göre Pozitron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2065112772022 Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204910493
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Şok Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Şok Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şok Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Şok Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şok Tedavisi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şok Tedavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şok Tedavisi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şok Tedavisi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şok Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Şok Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şok tedavisi ne demek? Şok tedavisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şok tedavisi kelimesi. Peki şok tedavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şok tedavisi nedir, şok tedavisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞOK TEDAVİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şok tedavisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şok tedavisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyinden gerilimli elektrik geçirme veya organizmanın dengesini sarsma yoluyla beyin işlevlerini uyarıcı bir tedavi yöntemi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT