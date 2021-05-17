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  3. Şok WhatsApp iddiası! Grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi

Şok WhatsApp iddiası! Grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi

WhatsApp'ın kullanıcılara sunduğu gizlilik sözleşmesine son onay verme tarihi 15 Mayıs olarak açıklanmıştı. Son tarihinin dolmasıyla yeni bir iddia gündeme geldi. WhatsApp tarafından grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi iddiası kullanıcıları tedirgin ediyor. Milyonlarca kullanıcı grup ayarlarını kişiselleştirmeye başladı.

Şok WhatsApp iddiası! Grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi

WhatsApp'ın onaya sunduğu gizlilik sözleşmesi kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Veri gizliliğini tehlikeye düşüren sözleşmeye onay vermeyen kullanıcıların hesaplarının 120 gün içerisinde kapatılacağı açıklanmıştı. WhatsApp bu kararından geri adım atarken, yeni bir iddia gündeme geldi. Grup ayarlarının herkes olarak değiştirildiği konuşulmaya başladı. Bunun üzerine kullanıcılar grup ayarlarını güncellemeye başladı.

15 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeni gizlilik politikasını yürülüğe koyan WhatsApp, kullanıcılarda endişe yaratmıştı. Sözleşmeyi kabul etmeyenler ise bir süre sonra sadece gelen bildirimlere cevap yazabilecek yani uygulamayı tam anlamıyla kullanılamayacaktı. Bugün ise WhatsApp gruplarında WhatsApp grup ayarlarını varsayılan olarak herkes şekilde değiştirdi iddiası dolaşmaya başladı.

GRUP AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Şok WhatsApp iddiası! Grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi

Grup ayarlarının değiştirildiği iddiası üzerine kullanıcılar, bu ayarları güncellemeye başladı. WhatsApp tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan grup ayarları özelliği sayesinde istenmeyen gruplara dahil olma riski ortadan kaldırılmıştı. Kullanıcılar yalnızca kişileri tarafından gruplara dahil edilebiliyordu. Ayarlar>Hesap>Gizlilik>Gruplar bölümünde yer alan seçenekler sayesinde kullanıcılar gruplara nasıl dahil edilebileceklerini seçebiliyordu.  

Şok WhatsApp iddiası! Grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi

Söz konusu iddia kişilerin istemedikleri gruplara dahil edilebilecekleri konusunda uyarıyordu. Bu ayarı değiştirmek için yapılacak adımlar ise şu şekilde;

1. WhatsApp'a gidin,
2. Ayarlar'a gidin,
3. Hesaba gidin,
4. Gizlilik'e gidin,
5. Gruplara gidin,
6. (Herkes) yerine (Kişilerim) olarak değiştirin."

Bu iddiaların doğruluğuna dair açıklama yapılmazken, kullanıcıların tedbir amaçlı olarak bu ayarları kontrol etmeleri öneriliyor. Ayrıca daha önce bu ayarı güncellemediyseniz, bu ayar herkes şeklinde bulunmaktadır. Dileyen kullanıcılar ayarlara girerek herkes seçeneğini, kişilerim ile değiştiriyordu. 

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