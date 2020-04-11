Sokağa çıkıp ''Yaşasın özgürlük'' dedi! Cezası ağır oldu

Şanlıurfa’da "Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şahıs polis tarafından yakalandı. Üstleri aranan ve kimlik bilgileri sorgulanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi.