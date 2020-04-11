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  3. Sokağa çıkıp ''Yaşasın özgürlük'' dedi! Cezası ağır oldu

Sokağa çıkıp ''Yaşasın özgürlük'' dedi! Cezası ağır oldu

Şanlıurfa’da "Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şahıs polis tarafından yakalandı. Üstleri aranan ve kimlik bilgileri sorgulanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

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11 Nisan 2020 Cumartesi 14:46

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