Sokağa çıkma izninde dışarı çıkan Alzheimer hastası adamın cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde dışarı çıktıktan sonra kaybolan Hüseyin Kamacı'nın (69) evinin yakınındaki apartmanın çatısında cesedi bulundu.

YAKINLARI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Feslikan Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ölü bulunan kişinin dün kaybolan Hüseyin Kamacı olduğunu belirledi. Haberi alıp olay yerine gelen Kamacı'nın yakınları gözyaşı döktü.

VÜCUDUNDA DARP VE BİR DELİCİ İZİNE RASTLANMADI

Alzheimer başlangıcı olan Kamaca'nın en son dün saat 17.00'de ATM "den para çektiği ardından da evine dönmek üzere yola çıktığı belirlendi. Kamaca'nın evinin bulunduğu bina yerine 2 apartman altındaki başka bir 4 katlı apartmana girdiği ve çatı katında öldüğü anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamaca'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamaca'nın vücudunda herhangi bir delici ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: DHA