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  3. Ülke genelinde uygulanıyor! Kısmi kapanma döneminin ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Ülke genelinde uygulanıyor! Kısmi kapanma döneminin ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ülke genelinde uygulanıyor! Kısmi kapanma döneminin ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısı ile alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan Salı günü gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına yönelik uygulanacak yeni önlemleri açıklamıştı.

KISMİ KAPANMA KARARI

Vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte Ramazan ayının ilk iki haftası boyunca kısmi kapanma kararı alındı. Buna göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugünden itibaren hafta içi akşam 21.00 yerine saat 19.00'da başlayacak, sabah 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu sokak kısıtlaması da aynı şekilde devam edecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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