Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 24 ilde gerçekleşecek!
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 24 büyükşehirde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Haftasonu için alınan kararla ilgili detayları CNN TÜRK sunucusu kısıtlamanın ayrıntılarını canlı yayında açıkladı.
Süper Ay tüm parlaklığıyla Mersin'de görüldü!
Hava durumu (7 - 8 - 9 Mayıs 2020) Fırtına ve yağmur geliyor!
Ankara'da korkutan fabrika yangını!
Oruçlu olan adam, denetim sırasında alkollü çıkınca ehliyetinden oldu!
07 Mayıs 2020 Perşembe 10:09
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT