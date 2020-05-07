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  3. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 24 ilde gerçekleşecek!

Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 24 ilde gerçekleşecek!

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 24 büyükşehirde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Haftasonu için alınan kararla ilgili detayları CNN TÜRK sunucusu kısıtlamanın ayrıntılarını canlı yayında açıkladı.

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07 Mayıs 2020 Perşembe 10:09

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