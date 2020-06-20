Milyonlarca öğrencinin LGS sınavına girmesi nedeniyle koronavirüs önlemleri kapsamında 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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