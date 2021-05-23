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  3. Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde de vatandaşların büyük bir bölümünün sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

İzinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların kısa sürede evlerine döndüğü görüldü.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

Sokağa çıkma kısıtlaması Trakya'yı sessizliğe bürüdü

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