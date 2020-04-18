Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil sürücüsü polisin kovalamacası sonucu kısa süre içerisinde yakalandı.

Sürücüye ve 3 arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 UAY 87 plakalı otomobil sürücüsü T.B. ve 3 arkadaşı Candan Tarhan Bulvarı'nda ters şeritten farları kapalı şekilde seyir halinde ilerlerken, bölgede görevli devriye ekiplerin ve trafik polislerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca, İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı'nda son buldu. Aracın önünü kesen ekipler sürücüyü ve yolcuları araçtan indirerek üst araması yaptı. Polisin "Niye kaçtınız?" sorusuna ise "Korktuk" cevabını veren 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Aracın sigortası bulunmadığı için bağlayan ekipler A.G., Y.T., S.K. ve T.B.'ye karakolda "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 3 bin 150'şer lira, sürücüye ise ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ters şeritte ilerleme ve dur ihtarına uymama suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA