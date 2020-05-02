Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası kesildi.
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde kurallara yüzde 95 oranında uyuldu. Kurullara uymayan kişilere ise idari para cezası kesildi.
3 günlük kısıtlamanın ilk gününde Erzurum'da Polis tarafından 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
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