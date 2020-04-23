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  3. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 87 kişiye para cezası

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 87 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan 87 kişiye para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 87 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan 87 kişiye para cezası kesildi.

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 ilden biri olan Şanlıurfa'da birçok noktada polis uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktalarının yanı sıra motorize ekipler de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte aralıksız devriye görevi yapıyor. Vatandaşları dışarı çıkmamaları için anonslar yaparak uyaran polis ekipleri, sokağa çıkanlara ise ceza kesiyor. Kentte, izin belgesi olmadan dışarı çıktığı belirlenen 87 kişiye para cezası kesildiği bildirildi. Polisin denetimleri sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 87 kişiye para cezası

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 87 kişiye para cezası

Kaynak: İHA




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