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  3. Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan Aziz Duran Parkı ile Millet Bahçesi'nde de kimsenin bulunmadığı görüldü.

Bolu, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de de cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri, şehirlerin giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında 7 ilde sessizlik hakim oldu

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