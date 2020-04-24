Sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanlar için seferber oldular

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda insanların dışarı çıkmamasından dolayı sokak hayvanları ise yiyecek bulamıyor. Sokak hayvanları için seferber olan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına mama ve su ulaştırdı. Ekiplerin yiyecek ihtiyacının yanında hayvanlara sevgi göstermesi ve hayvanların da buna karşılık vermesi dikkat çekiyor.

"Sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz"

İHA muhabirine konuşan belediye görevlisi Adem Yazıcı, aç kalan sokak hayvanlarının yardımına koştuklarını belirtti. Kısıtlama sürecinde yoğun bir şekilde hayvanların mama ve su ihtiyacını karşılayacaklarını ifade eden Yazıcı, "Korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlanması getirilirken halkımız evde kaldığı süre içinde aç kalan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Kentin birçok noktasına hayvanların mama ve su ihtiyacını günlük gideriyoruz. Ekiplerimiz sahada sürekli çalışıyor. Bu sürede vatandaşın evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmasını öneriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA