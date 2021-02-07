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  3. Sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı olay! Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu

Sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı olay! Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu

Olay, Elazığ merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi. Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağıran M.S. belinden çıkardığı silah ile ateş etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı olay! Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu 117

Olay, Elazığ merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 61. Sokak'ta gerçekleşti.