Sokağa çıkma kısıtlamasında kayınbiraderi ve kardeşlerini vurdu!

Konya’nın Meram ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3 kardeş, evlerine gelen 3 kişiyle henüz nedeni bilinmeyen bir tartışmada tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken kayınbirader ve üç arkadaşına da polis tarafından arama çalışması başlatıldı.

1 SAAT SONRA GERİ DÖNDÜLER

Gece yarısı merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşanan olaya göre sokakta bulunan Samet U. ve ailesinin bulunduğu eve gelen I.G, C.G. ve H.G. silahla ateş ettikten sonra araçla kaçtı. Silahla ateş etme olayından yaklaşık 1 saat sonra minibüsle tekrar eve gelen 3 şüpheli, tartıştıkları Samet U. ve iki kardeşini vücutlarının çeşitli yerlerine tabancayla ateş ederek vurdu.

MİNİBÜSLE KAÇTILAR

Şüpheliler geldikleri minibüsle olay yerinden kaçarken, olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından vurulan Samet U.’nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

KAYINBİRADERİNİ VURMUŞ

Olayda yaralanan 3 kardeşin şüphelilerden birisinin kayınbiraderi oldukları öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.