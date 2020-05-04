Sokağa çıkma kısıtlamasında Kepez dezenfekte edildi

Kepez Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilçedeki cadde, sokak ve çocuk oyun parklarını dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında herkes evindeyken, daha temiz bir Kepez için çalıştı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgın vakasının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren önleyici tedbirler alan Kepez Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde de ilçe sakinlerinin sağlıklarını korumak için dezenfekte işlemlerini büyük bir titizlikle yürütüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde de Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir mesai harcadı. Belediye ekiplerince korona virüs önlemleri kapsamında deterjanlı sularla yıkanan cadde, sokak ve çöp konteynerleri ilaçlanarak, dezenfekte edildi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilçedeki 68 mahallede bulunan çocuk oyun parklarında da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Kaydıraklardan salıncaklara, spor aletlerinden banklara kadar çocuk oyun parklarındaki her metre kare ilaçlanarak, steril hale getirildi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve çocuk oyun parklarındaki dezenfekte işlemlerini salgın süresince büyük bir titizlikle yürütmeye devam edecek.

Kaynak: İHA